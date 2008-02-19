به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که تا عصر امروز ادامه خواهد داشت از تعدادی از مدیران ارشد شهرداری تهران ، شهروندان نمونه و ناظران افتخاری مرکز 1888 قدردانی شد.

از جمله افرادی که در مراسم افتتاح این همایش از آنها قدردانی شد می توان به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، شهرداران مناطق 2 ، 5 ، 6 ، 9 ، 11 ، 12 و 22، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران ، مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران ، معاون مالی و اداری شهرداری تهران ، مدیرکل روابط عمومی شهرداری ، رئیس سازمان بازرسی ، مدیرکل حراست ، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مدیرعامل سازمان زیباسازی ، رئیس شرکت شهرسالم و دکتر حسابی اشاره کرد.

در ابتدای این همایش دکتر بهزادیان نژاد ، رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و استاد دانشگاه تربیت مدرس به نیابت از برگزار کنندگان گزارشی را پیرامون این همایش ارائه داد.

وی گفت: این همایش کوشش دارد تا ابعاد مختلف نظارت همگانی را از دیدگاه های مختلف بررسی کند و نسبت آن را با دو مسئله بسیار مهم شهروندی و توسعه سازمانی مورد بحث قرار دهد.

بهزادیان نژاد افزود:به عبارتی نظارت اجتماعی (همگانی ) وجهی از رابطه مردم و حکومت ها از جمله مسایل فرامکانی و فرازمانی است که دائما نیاز به بازتعریف از طریق بازخوانی منابع اصلی آن دارد.

وی با بیان اینکه تکاپو در این قبیل عرصه ها موجب پویایی و نشاط جامعه خواهد شد ، به منابع مشروعیت ساز نظارت همگانی در ایران اشاره کرد و گفت: بازخوانی آموزه های دینی ، اولویت دادن به تجارب بومی در مطالعات تطبیقی ، جامعه اطلاعاتی و جامعیت بخشیدن به منابع حقوقی از جمله این منابع است.

نماینده کمیته علمی این همایش در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص هریک از منابع یاد شده پرداخت.

به گفته وی هنوز بایدها و نباید های جامعه اطلاعاتی در سه عرصه اخلاق ، حقوق و قانون تعریف روشنی نشده است لذا برای فهم آنها تعامل دایر و صادقانه نخبگان فکری و ابزاری ضروری است.

بهزادیان نژاد خاطرنشان کرد: به منظور بهره مندی از نظرات صاحبان اندیشه سه ویژه برنامه تدارک دیده شد تا با گردآوری و معرفی آثار مکتوب اعم از کتاب ، پایان نامه ، مقاله ، انجام مصاحبه و انتشار آنها ، زمینه تعامل اندیشه ها و جلب نظر پژوهشگران بیشتربرای مشارکت را فراهم آورد که دوشماره آن منتشر و سومین شماره برای انعکاس دستاوردهای همایش برنامه ریزی شده است.

وی همچنین از برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری سومین همایش علمی تخصصی نظارت همگانی خبر داد.

شایان ذکر است در ادامه این همایش نشست های مختلف در سه بخش همراه با جلسه های پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.