اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد فریبرز شیرینی، حسینعلی شوندی، محمود صابری، رضا گیلانپور و فرشاد منظوفینیا از بین آثار متقاضی 11 متن از تهران، 19 متن از شهرستانها و 13 متن را مشروط به بازنویسی پذیرفتهاند.
با توجه به تمدید زمان ارسال متون تا20 بهمن، نتایج بازخوانی در دو بخش اعلام خواهد شد که بخش اول نتایج بازخوانی در حال حاضر از طریق پایگاه اینترنتی مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری www.dramatic.ir قابل مشاهده است و بخش دوم نتایج نیز تا اواخر هفته اعلام میشود.
چهارمین جشنواره سراسری تئاتر تک با همکاری مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری و حوزه هنری خوزستان فروردین سال آینده در اهواز برگزار میشود.
* نقد سینما و کارگاه فیلمنامهنویسی در زنجان
نشست تخصصی نقد سینما و کارگاه فیلمنامهنویسی مینو فرشچی دوم و سوم اسفند در سینما بهمن زنجان برگزار میشود.
فرشچی در این دو روز به ترتیب نقد تخصصی سینما و مبانی فیلمنامهنویسی را تدریس خواهد کرد. وی در رشته تئاتر عروسکی از دانشکده هنرهای دراماتیک فارغالتحصیل شده و داوری بخش فیلمنامهنویسی چند جشنواره را بر عهده داشته است.
* نمایشگاه عکس "گلهای وحشی" در خانه عکاسان
نمایشگاه عکس لیا حیدریان با عنوان "گلهای وحشی" از چهار تا 16 اسفند در نگارخانه خانه عکاسان ایران برپا میشود.
در این نمایشگاه 50 قطعه عکس حیدریان از گلهای وحشی و نایاب استانهای ایلام و کرمانشاه در معرض دید عموم قرار میگیرد. علاقمندان برای تماشا میتوانند از ساعت 9 تا 17 به نمایشگاه خانه عکاسان حوزه هنری در تقاطع خیابانهای حافظ و سمیه مراجعه کنند.
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