مردم عراق درصدد دستيابي به حقوق خود هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه، مردم عراق به خصوص زنان اين كشورفعاليتهاي بسياري درزمينه به دست گيري قدرت به منظور تعيين سرنوشت خود انجام داده اند .

اين نشريه آلماني افزود : زنان عراقي كه تا مدتها، ازحداقل حقوق سياسي و اجتماعي برخوردار نبودند اكنون درصدد هستند در دولت و حكومت جديد اين كشور از جايگاه مناسبي برخوردار شوند .

تاگس اشپيگل درادامه با اشاره به اينكه درشرايط كنوني تمامي مقامات عراق سعي خود را در زمينه فراهم نمودن امكانات و شرايط لازم به منظور تسريع در امر بازسازي اين كشورانجام مي دهند، نوشت : بازسازي اين كشور ويران شده تنها هدف و دغدغه مقامات نبوده بلكه آنها در صدد هستند تا با فراهم نمودن شرايط مناسب براي برگزاري انتخابات در اين كشور و تعيين يك دولت جديد امورحكومتي خود را نيز بازسازي كنند .

اين روزنامه آلماني درادامه افزود : كردهاي عراقي نيزدراين ميان به استقلال طلبي خود فكر كرده و بر اين عقيده هستند كه با كسب استقلال قادر خواهند بود تا اقدامات موثري را در اين كشور انجام دهند .

تاگس اشپيگل همچنين با بيان اين مطلب كه مردم عراق خواهان احقاق حقوق ازدست رفته خود هستند ، نوشت: با سقوط صدام ديكتاتور سابق عراق، شرايط و زمينه مناسب و مساعد براي مردم اين كشور فراهم شده تا بتوانند به آنچه كه تا چندي پيش از آن محروم بودند ، دست يابند .

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