حکم تخلیه کتابفروشی ویستار نقض شد

مینو شهدی وکیل مدافع کتابفروشی ویستار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور حکم دادگاه تجدید نظر درباره پرونده این واحد فرهنگی، گفت : پس از پیگیریهای متعدد پرونده از سوی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر در نهایت حکم اولیه و به اجرا درآمده تخلیه کتابفروشی ویستار نقض شد و این دادگاه در حکمی که صبح امروز ( پنجم اسفند) به من ابلاغ کرد دستور داد که وضعیت این کتابفروشی به شرایط سابق اعاده شود.

وی افزود : دادگاه تجدید نظر با اشراف کامل بر موضوع و قوانین مرتبط با آن حکم خود را به نفع صاحب حق یعنی کتابفروشی ویستار صادر کرده است. در این حکم علاوه بر نقض حکم شعبه 21 دادگاه بدوی مبنی بر تخلیه کتابفروشی قرار رد دادخواست مجدد تخلیه هم صادر شده و بر اعاده وضعیت به همان کیفیت سابق نیز تاکید شده است. علاوه بر این، بر اساس حکم صادره جدید دیگر امکان دادخواست مجدد برای تخلیه یا چیزی شبیه آن وجود ندارد چرا که موضوع این پرونده مشمول قانون 76 نمی باشد بلکه مشمول قانون 56 است.

کتابفروشی ویستار در خیابان کریم خان تهران

شهدی در توضیح قوانین یاد شده، اضافه کرد : بر اساس قانون 56 مالک برای اماکنی که در آن مستاجر صاحب سرقفلی است نمی تواند درخواست حکم تخلیه بگیرد مگر در موارد نادری مانند تغییر شغل یا تغییر مستاجری که صاحب سرقفلی است. اما مالک کتابفروشی ویستار با اتکا به قانونی که در سال 76 مصوب و به قانون 76 هم مشهور شده، تقاضای دستور تخلیه ملک را به دادگاه بدوی داده بود و قاضی شعبه 21 نیز در عین ناباوری این حکم (تخلیه کتابفروشی) را صادر کرد.

وکیل مدافع کتابفروشی ویستار با بیان اینکه اشتباه در امر قضاوت قابل پیش بینی است، گفت : بعضی زمانها و شاید به دلیل تعارض و یا تداخل قوانین مختلف با یکدیگر ممکن است در امر قضاوت اشتباهاتی رخ دهد اما در مورد این پرونده، مالک نمی تواند بر اساس قانونی که اجاره نامه بین او و مستاجر را در برنمی گیرد، تقاضای تخلیه ملک را بکند چرا که مستاجر در اینجا صاحب سرقفلی ملک است که اجاره نامه اش هم در سال 62 منعقد شده و به همین خاطر مشمول قانون 65 است نه 76.

وی در خصوص زمان و شیوه اجرای حکم دادگاه تجدید نظر درخصوص پرونده کتابفروشی ویستار نیز گفت : بر اساس روال قانونی ما ابتدا دستور اعاده وضعیت این ملک به کیفیت سابق را از همان دادگاه بدوی (شعبه 21) اخذ می کنیم و از طریق اجرای احکام و در واقع همان مامورانی که حکم تخلیه را اجرا کردند، وضعیت را به کیفیت سابق بر می گردانیم. امیدوارم این اتفاق هر چه زودتر و پیش از پایان سال جاری رخ دهد.

وکیل مدافع کتابفروشی ویستار همچنین درباره سرنوشت لوازم، تجهیزات و وسایلی که به هنگام تخلیه کتابفروشی دچار آسیب شده اند و برخی از آنها که کاملاً از بین رفته اند گفت : ما هم در پی این اقدام شکایتی را با عنوان "خیانت در امانت" در شعبه دو بازپرسی یک از مناطق تهران مطرح کرده ایم و آن موضوع در حال حاضر در جریان است و روند حقوقی خود را طی می کند.

حکم تخلیه کتابفروشی ویستار اواسط مهرماه سال جاری صادر شد و با وجود اعتراض وکلای مدافع کتابفروشی، فرخنده حاجی‌زاده - مدیر نشر ویستار - و پژمان سلطانی - مدیر کتابفروشی - در نخستین هفته آبان و با حضور ماموران قضایی و انتظامی حکم به اجرا در آمد و پس از مدتی نیز کتابفروشی تخریب شد.