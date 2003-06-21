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۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۳۰

دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر :

استراتژي اصلي را بايد كاهش تقاضا ي مواد مخدر قرار دهيم

درمبارزه با مواد مخدر تا كنون سنتي عمل كرده و نتيجه نگرفته ايم ، لذا بايد به مقابله حرفه اي رو بياوريم واستراتژي اصلي را كاهش تقاضا قرار دهيم .

به گزارش خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري مهر دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديداربا  آيت الله  تسخيري رييس مجمع تقريب مذاهب اسلامي گفت : متا سفانه مبارزه با مواد مخدر تك بعدي و فيزيكي بوده و سهم فعاليتهاي پيشگيري بسيار كم است .
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : اكنون 16 هزار معتاد تزريقي آلوده به ايدز در كشور وجود دارد وخطر آسيب هاي ناشي از اعتياد ما  را تهديد ميكند .

 وي افزود :  پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون دو ميليون و ششصد وبيست هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگير شده اند كه بيش از 80 درصد  آنان معتادان و فرو شندگان خرده پاي مواد مخدر بوده اند .

 

کد مطلب 6417

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