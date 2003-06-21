استراتژي اصلي را بايد كاهش تقاضا ي مواد مخدر قرار دهيم

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ديداربا آيت الله تسخيري رييس مجمع تقريب مذاهب اسلامي گفت : متا سفانه مبارزه با مواد مخدر تك بعدي و فيزيكي بوده و سهم فعاليتهاي پيشگيري بسيار كم است .

دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت : اكنون 16 هزار معتاد تزريقي آلوده به ايدز در كشور وجود دارد وخطر آسيب هاي ناشي از اعتياد ما را تهديد ميكند .

وي افزود : پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون دو ميليون و ششصد وبيست هزار نفر در رابطه با مواد مخدر دستگير شده اند كه بيش از 80 درصد آنان معتادان و فرو شندگان خرده پاي مواد مخدر بوده اند .