به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری «گفتگوهای فرهنگی»، این برنامه شامل میزگردهایی با حضور پژوهشگران و صاحب نظران است که می کوشد زوایای فرهنگ ایرانی - اسلامی، ضعف‌ها، قوت‌ها و آسیب‌های آن را مورد بررسی قرار دهد.

ارزیابی سهم ایران در صحنه مبادلات فرهنگی جهان رویکرد اصلی این مجموعه است. موضوعاتی چون چیستی فرهنگ، ضرورت تحلیل فرهنگ، شیوه‌های ارتقای سواد فرهنگی، فرهنگ و هدایت‌گری دینی، فرهنگ و زندگی روزمره، فرهنگ و خلاقیت در نظام آموزشی، ابعاد تاریخی فرهنگ ایران، شهر و فرهنگ، تفکر انتقادی و فرهنگ، نقش‌ گفتگو در بالندگی فرهنگ و اقتصاد و فرهنگ ‌از جمله محورهای این میزگردهاست.

دکترسیدصادق سجادی، دکتر نعمت ا... فاضلی و دکتر علی‌اصغر مصلح افرادی هستند که هدایت و اجرای این میزگردها را در شاخه‌های تاریخ، مطالعات فرهنگی و فلسفه برعهده دارند.

میهمانان این برنامه را چهره هایی چون رضا داوری اردکانی، ابوالقاسم اسماعیل‌پور، ریچارد فرای، مگارت پین، محمدرضا ریخته‌گران، فرشاد مؤمنی، داوود فیرحی، علیرضا بهشتی، حسین پاینده، حاتم قادری، سعیدرضا عاملی، کریم مجتهدی، یونس شکرخواه، منصوره اتحادیه، عباس منوچهری، علیرضا شجاعی زند، محمدرضا بهشتی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، مریم رفعت‌جاه، محمود شهابی، امیلیا نرسیسیان و برخی دیگر از استادان دانشگاه و حوزه تشکیل می دهند.

گفتگوهای فرهنگی ساعت 21 پنجشنبه دوم اسفند از شبکه چهار پخش می شود. این مجموعه به همت گروه تاریخ، فرهنگ و اندیشه دینی و به تهیه کنندگی سیداحمد سیدپایداری تولید شده است.