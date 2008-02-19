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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۷:۱۵

معرفی شخصیتهای عاشورا اولویت پژوهشگران است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه قاریان مشهد با بیان اینکه معرفی شخصیتهای عاشورا اولویت پژوهشگران است، گفت: شخصیتهای عاشورا می توانند الگوهای مناسب برای مردم در جامعه اسلامی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید غلامی ظهر امروز در آستانه بر گزاری گنکره عاشورا پژوهی در جمع خبرنگاران افزود: تبیین فرهنگ عاشورا در جامعه نیازمند پژوهش و تفکر است.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ عاشورایی از طریق مساجد، مراکز مذهبی و رسانه ها باید از پشتوانه پژوهشی برخوردار باشد.

غلامی تصریح کرد: استفاده کاربردی از عاشورا در مباحث اجتماعی، جامعه شناسی و ترویج فرهنگ اسلامی به توسعه جامعه کمک می کند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره عاشورا پژوهی در مشهد اظهار داشت: عاشورا ساخته شخصیت های آن است لذا پژوهشگران بیش از هر چیز باید به تحلیل و تحقیق بر روی ابعاد فکری آنها کار کنند.

غلامی افزود: شخصیت های واقعه عاشورا سیر تکاملی در دنیا را طی و به درجه ای از ایمان رسیده بودند که اجازه حضور را یافتند.

وی از شناساندن شخصیتهای عاشورایی به عنوان مهمترین اولویت پژوهشگران این حوزه یاد کرد و افزود: این شخصیتها باید به عنوان الگوی رفتاری جامعه مورد بهره برداری قرار گیرند تا مانعی برای ورود شخصیتهای کاذب و بی هویت غرب باشند.

کنگره عاشورا پژوهی را اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی پنجم اسفند سالجاری در محل تالار نورمشهد در برگزار می کند.

کد مطلب 641705

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