معرفی شخصیتهای عاشورا اولویت پژوهشگران است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید غلامی ظهر امروز در آستانه بر گزاری گنکره عاشورا پژوهی در جمع خبرنگاران افزود: تبیین فرهنگ عاشورا در جامعه نیازمند پژوهش و تفکر است.

وی اظهار داشت: ترویج فرهنگ عاشورایی از طریق مساجد، مراکز مذهبی و رسانه ها باید از پشتوانه پژوهشی برخوردار باشد.

غلامی تصریح کرد: استفاده کاربردی از عاشورا در مباحث اجتماعی، جامعه شناسی و ترویج فرهنگ اسلامی به توسعه جامعه کمک می کند.

وی با اشاره به برگزاری کنگره عاشورا پژوهی در مشهد اظهار داشت: عاشورا ساخته شخصیت های آن است لذا پژوهشگران بیش از هر چیز باید به تحلیل و تحقیق بر روی ابعاد فکری آنها کار کنند.

غلامی افزود: شخصیت های واقعه عاشورا سیر تکاملی در دنیا را طی و به درجه ای از ایمان رسیده بودند که اجازه حضور را یافتند.

وی از شناساندن شخصیتهای عاشورایی به عنوان مهمترین اولویت پژوهشگران این حوزه یاد کرد و افزود: این شخصیتها باید به عنوان الگوی رفتاری جامعه مورد بهره برداری قرار گیرند تا مانعی برای ورود شخصیتهای کاذب و بی هویت غرب باشند.

کنگره عاشورا پژوهی را اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی پنجم اسفند سالجاری در محل تالار نورمشهد در برگزار می کند.

