شکاف بزرگ میان رژیمهای وابسته و ملتها / شرایط منطقه متفاوت خواهد شد

"عباس حسین هاشم" نماینده پارلمان لبنان در گفتگوی اختصاصی با مهر گفت : ترور حاج عماد مغنیه در واقع نقطه تحولی استراتژیک در رویارویی مستمر ما با دشمن صهیونیستی و آمریکا به شمار می رود و در این چارچوب ما انتظار پیروزی داریم و آن را از خداوند خواهانیم.

وی درباره دلایل ترور شهید مغنیه اظهارداشت : این رویکرد دشمنان ماست که به آن عادت کرده ایم که در سرکوب تمام ملتهای آزادیخواه جهان از آن استفاده می شود.

این سیاستمدار لبنانی درباره اتهاماتی که در رسانه های مختلف عربی وغربی به شهید مغنیه زده می شود ضمن داستانسرایی خواندن این گزارشها تاکید کرد : واکنش ملتهای عربی واسلامی به شهادت مغنیه جایگاه واقعی ایشان را در میان ملتهای جهان نشان داد، اما آنچه که در روزنامه های مزدور به چاپ رسیده و قلم به دستان مزدور درباره وی می نگارند با حقیقت رهبری مجاهدی که صهیونیستها وآمریکایی ها را به ستوه آورده بود هرگز همخوانی ندارد.

این نماینده پارلمان لبنان درباره شخصیت عماد مغنیه گفت : پایه های اخلاقی فعالیتهای مقاومت هم توسط شهید حاج رضوان(مغنیه) بنا نهاده شد و می توانم با امانتداری کامل اعلام کنم که فعالیتهای مبارزاتی وی در چارچوب قوانین حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی که حق دفاع را برای ملتهای تحت اشغال، نه تنها یک حق، بلکه یک وظیفه اعلام کرده انجام گرفته است.

عباس هاشم درباره پیامدهای این ترور اظهارداشت : شهادت عماد مغنیه نشان داد که چه شکاف بزرگی بین ملتها و رژیمها وجود دارد به نحوی که همدردی و واکنش ملتها به این شهادت را می توان از نشانه های پیروزی دانست.

وی خطاب به برخی از رژیمهای عربی هم توصیه کرد رویکرد تبلیغاتی خود را تصحیح بخشند تا در معرض سرنگونی توسط ملتهای خود قرار نگیرند.



مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.

دبیرکل حزب الله لبنان درمراسم تشییع این مبارز برجسته هشدار داد : ای صهیونیستها، اگر شما واقعا خواهان جنگ تمام عیارهستید، همه جهان بشنود، ما هم آماده چنین جنگی هستیم. این اظهارات ،رژیم صهیونیستی را در حالت فوق العاده قرار داده و وحشت بی سابقه ای را بر سران این رژیم حاکم کرده است.

اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.