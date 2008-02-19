شورای حل اختلاف مطبوعات استان‌ بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در آئین افتتاح این شعبه که پیش از ظهر امروز در خانه مطبوعات برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه جایگاه مطبوعات در تمامی حوزههای امنیتی بسیار ارزنده، مهم و تعیین کننده است، گفت: گسترش امنیت در حوزههای مختلف به خصوص مسائل اجتماعی و فرهنگی یکی از دغدغههای جدی مسئولان است که مطبوعات باید با اهتمام به این مهم، متولیان را در تحقق آن یاری کنند.
حیدر بحرانی افزود: همکاری و تعامل جدی و متقابل مطبوعات با دستگاه قضا یکی از سیاستهای دادگستری بوشهر است که فراهم کردن زمینه تشکیل شورای حل اختلاف مطبوعات نیز در همین راستا صورت گرفته است.
وی افزود: امیدواریم با تشکیل شورای حل اختلاف مطبوعات، زمینه هم اندیشی، گسترش صلح و سازش و جلوگیری از ورود پرونده به محاکم قضایی در استان بوشهر فراهم شود.
بحرانی یادآور شد: شعبه شورای حل اختلاف مطبوعات استان بوشهر دارای سه عضو اصلی و مسئول دبیرخانه است.
رئیس خانه مطبوعات استان بوشهر نیز با اشاره به این که نقدهای صورت گرفته در مطبوعات استان اغلب جهت رفع ناهنجارها و دغدغه ای موجود در جامعه است، گفت: خوشبختانه فعالان عرصه مطبوعات استان دغدغههای عمومی موجود در جامعه را در قالب نقدهای منصفانه منعکس میکنند ، اما در برخی مواقع از آن برداشت متفاوتی صورت میگیرد که بعضا به شکایت از مطبوعات منجر میشود.
یونس قیصیزاده افزود: برغم اینکه نقدهای دلسوزانه و خیرخواهانه مطبوعات عموما مورد استقبال جامعه قرار میگیرد در برخی مواقع بجای اینکه در جهت بهبود امور و رفع مشکلات گام برداشته شود، محدودیت برای مطبوعات فراهم میشود.
وی اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته 90 درصد شکایتهایی که از مطبوعات استان بوشهر صورت گرفته منتج به تبرئه مطبوعات شده است که این امر نشان دهنده فعالیت خالصانه اصحاب مطبوعات است.
قیصی زاده با بیان این که هدف اصلی تشکیل این شورا سازش طرفین دعوا قبل از طرح دادگاه است گفت: با آغاز به کار این شورا تمام شکایتهایی که از خبرنگاران، نویسندگان و مدیران مسئولان مطبوعات استان بوشهر انجام میشود قبل از طرح در دادگاه، در این شورا مورد بررسی قرار میگیرد که در صورت عدم سازش، شکایت به دادگاه مطبوعات ارسال میشود.
در پایان این آیین، بهرام فرهمند صابر، رضا معتمد و خلیل موحد به عنوان اعضای شورای حل اختلاف مطبوعات استان بوشهر احکام خود را از رئیس کل دادگستری بوشهر دریافت کردند و حسین حشتمی نیز به عنوان مسئول دبیرخانه این شورا معرفی شد.
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