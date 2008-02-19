به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همدان عصر امروز در این خصوص گفت: در این دوره آموزشی که امروز به پایان رسید ‪ ۸۵ ‬ نفر از مسئولان، مدیران ستادی، روسای شعب جمعیت و امدادگران هلال احمر این استان شرکت کردند .

حمید ره انجام افزود: در این دوره شرکت‌کنندگان با اصول تغذیه صحیح ، گروههای موادغذایی، نقش اقتصاد در تغذیه و تغذیه در بحران آشنا شدند .

ره انجام با بیان اینکه در این دوره، تغذیه همگانی، برنامه غذاهای تکمیلی و درمانی، نحوه نگهداری و توزیع موادغذایی در بحران، بهداشت و عوامل آلوده‌کننده موادغذایی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد، گفت: تدریس مباحث این دوره را اساتید مجربی از همدان و استان‌های کردستان و قزوین به عهده داشتند و در پایان با برگزاری آزمون تئوری و عملی به شرکت‌کنندگان گواهینامه مدیریت در بحران داده شد.