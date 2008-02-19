ابوالقاسم رئوفیان، عضو اجرایی جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهارداشت: در ارتباط با مسئله تجدید نظر در فهرست انتخاباتی جبهه متحد در تهران ، جدای از جایگزینی آقای نجابت به جای دکتر لاریجانی که حوزه انتخابیه خود را تغییر داده، فعلا بحث هایی مطرح شده ولی هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

وی افزود: شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در خصوص انجام تغییرات در لیست با توجه به شاخص ها در حال بررسی موضوع هستند که نتایج این بررسی ها تا دوشنبه آینده قطعی خواهد شد و تصمیم نهایی درباره لیست تهران اتخاذ می گردد.

رئوفیان با بیان اینکه جایگزینی ها قبل از اعلام رسمی جبهه متحد هیچ مبنایی ندارد، تصریح کرد: باید منتظرماند تا نتایج بررسی‌های شورای مرکزی جبهه متحد سه شنبه آینده طی نشستی خبری از سوی شورای اطلاع رسانی به طور قطعی اعلام شود.

وی ادامه داد: جبهه متحد در بستن لیست باید به گونه ای عمل کند تا این لیست دارای وزن قابل توجهی بوده و مورد قبول جامعه بزرگ اصولگرایی قرار گیرد و چهره های شاخص گروه های اصولگرا نسبت به آن اعتنا و اهتمام جدی داشته باشند.

این عضو کمیته استانهای جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه باید افرادی در لیست این جبهه قرار گیرند که شایستگی و توانایی لازم را برای نمایندگی مجلس داشته باشند، اظهارداشت: به نظر بنده حدود 30 درصد تغییر در فهرست جبهه متحد احساس می شود.

وی در پایان از احتمال ارائه فهرست نهایی جبهه متحد به ترتیب حروف الفبا خبر داد.