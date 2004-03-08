افزايش عرضه در بورس خللي به بازار وارد نمي كند

يك كارگزار بورس اوراق بهادار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: هر گونه عرضه اي در بازار با توجه به تقاضاي موجود صورت مي گيرد از اين رو افزايش عرضه اختلالي در بورس ايجاد نخواهد كرد.

دكتر علي اكبر زرگاني نژاد با تاكيد بر نقش فعال بخش حقيقي و حقوقي در بورس افزود: در زمان حاضر بازار از استقبال اين دو گروه به طور همزمان بهره مي برد و تعادل حضور اين بازارسازان در بورس به عنوان تضمين كننده رونق اين بازار محسوب مي شود.

وي افزود: با وجود اينكه بورس روزهاي پاياني خود را در سال 1382 سپري مي كند همچنان شاهد استقبال بالاي سهامداران و خريداران سهام است.

زرگاني نژاد گفت: با توجه به تمهيدات و اقدامات انجام شده براي توسعه بورس اوراق بهادار با گشايش تالارهاي منطقه اي جديد در استان هاي مختلف كشور و مصوبات موجود براي تنوع بازار اعم از ابزارها و شركت ها پيش بيني مي شود سال 1383 اين بازار با رونق بيشتري مواجه شود.

وي گسترش خصوصي سازي و فعال شدن دولت در واگذاري شركت هاي دولتي را عامل ديگري براي توسعه بازار و جذب سرمايه هاي بيشتر در بازار سرمايه عنوان كرد.