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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۴۲

براي حضور در مسابقات گزينشي المپيك

فرنگي كاران بامداد فردا راهي تاشكند مي شوند

تيم منتخب كشتي فرنگي ايران براي شركت در دومين مرحله مسابقات گزينشي المپيك 2004 آتن ، فردا راهي تاشكند مركز ازبكستان مي شود.

به گزارش خبرنگار "مهر" دومين و آخرين مرحله از مسابقات گزينشي كشتي فرنگي براي حضور در بازيهاي المپيك آتن در روزهاي 23 و 24 اسفند ماه جاري در شهر تاشكند ازبكستان برگزارمي شود و تيم كشتي ايران براي كسب 5 سهميه در وزن هاي 60 ، 74 ، 84 ، 96 و 120 كيلوگرم بايد در اين رقابت ها شركت كند.
تيم كشتي فرنگي ايران ساعت 5 بامداد فردا راهي تاشكند مي شود تا در فاصله چند روز مانده به آغاز رقابت ها فرصت تمرين در محل برگزاري مسابقات را داشته باشند.
در اين رقابتها علي اشكاني ، محسن پودنكي ، بهروز جمشيدي ، مسعود هاشم زاده و سجاد برزي  نمايندگان كشتي كشورمان براي كسب 5 سهميه حضور در المپيك آتن هستند. گفتني است پيش از اين حسن رنگرز و پرويز زيدوند جواز حضور در المپيك 2004 آتن را بدست آورده بودند.

کد مطلب 64177

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