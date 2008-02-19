نواز شریف بر همکاری خود با احزاب مخالف پاکستان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نواز شریف در شهر لاهور گفت که با سایر احزاب مخالف برای رهایی ابدی پاکستان از دیکتاتوری همکاری خواهد کرد.



نخست وزیر اسبق پاکستان افزود: از همگان می خواهم که برای رهایی ابدی پاکستان از دیکتاتوری با یکدیگر بنشینند.



حزب رئیس جمهوری پاکستان امروز به شکست خود در انتخابات پارلمانی این کشور اعتراف کرد و "چودری شجاعت حسن" رئیس حزب مسلم لیگ قاعد اعظم به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: "ما نتایج انتخابات پارلمانی را با قلبی باز می پذیریم و به زودی در کرسی های حزب مخالف در پارلمان جدید قرار خواهیم گرفت".

برپایه این گزارش، حزب پرویز مشرف با این شکست دیگر قادر به تشکیل دولت نخواهد شد و این مسئله می تواند سبب ناکامی یکی از متحدان آمریکا در مبارزه با تروریسم در 8 سال گذشته شود.