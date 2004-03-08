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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۴۴

تمرين بزرگان كشتي در آكادمي ملي المپيك

دعوت شدگان به اردوي تيم ملي كشتي آزاد ايران ، صبح امروز به تمرين پرداختند.

به گزارش خبرنگار "مهر" اردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد براي حضور در مسابقات جام جهاني كشتي و مسابقات قهرماني آسيا كه فروردين ماه آينده برگزار خواهد شد از روز شنبه گذشته تشكيل شد.
اين اردو صبح امروز شاهد حضور اكثر كشتي گيران شاخص كشورمان بود. كشتي گيراني چون مهدي حاجي زاده ، محمد اصلاني ، عليرضا رضايي، مجيد خدايي ، هادي حبيبي ، بابك نورزاد و مسعود مصطفي جوكاردر تمرين صبح امروز كه در آكادمي ملي المپيك برگزار شد به تمرين خاك پرداختند وعليرضا حيدري به تمرينات عمومي پرداخت.
اردونشينان كشتي آزاد بعد از ظهر امروز استراحت دارند و صبح فردا تمرينات خود را ادامه خواهند داد.

کد مطلب 64181

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