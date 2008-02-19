به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس اطلاعیه منتشره در نشریه پیک سنجش 22 و 29 بهمن ماه آزمون آنها بعد از ظهر فردا اول اسفند ماه و روزهای پنجشنبه 2 اسفند، جمعه 3 اسفند و صبح شنبه چهارم اسفند ماه برگزار می شود و تاکنون برای دریافت کارت ورودی اقدام نکرده اند اتخاذ شده است تا در صورت عدم دریافت کارت بتوانند کارت آزمون خود را دریافت کنند.

بر اساس این گزارش کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبانی که آزمون آنان در بعدازظهر چهارشنبه اول اسفند ماه برگزار می شود منحصرا در صبح این روز نیز توزیع می شود.

کارت ورود به جلسه آزمون سایر کد رشته های امتحانی که آزمون آنها در روزهای پنجشنبه دوم اسفند، جمعه سوم اسفند و صبح شنبه چهارم اسفند ماه برگزار می شود، صبح و عصر چهارشنبه اول اسفند ماه نیز توزیع می شود.