به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، رادیو رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد: دستگاه امنیتی اسرائیل تدابیر حفاظتی از وزیران خود در خارج(فلسطین اشغالی) را در پی ترور عماد مغنیه از رهبران نظامی حزب الله تشدید کرده است.



این رادیو افزود: براساس این تدابیر امنیتی، نیروهای امنیتی رسمی وزیران اسرائیل را در سفرهای مختلف خارجی رسمی و غیر رسمی همراهی خواهند کرد.

روزنامه یدیعوت آحارونت امروز نوشت : مسئولان اسرائیل از بازرگانان و افسران ذخیره خود دستور داده است تا هنگام سفر به خارج جوانب هوشیاری و احتیاط را به خاطر نگرانی از ربوده شدن احتمالی مدنظر قرار دهند.





مغنیه شامگاه سه شنبه 23 بهمن توسط رژیم صهیونیستی و در نتیجه انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده درشهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رسید.

مغنیه یکی از رهبران برجسته نظامی حزب الله در جریان جنگ 33 روزه تابستان سال گذشته که با شکست رژیم صهیونیستی همراه بود به شمار می رفت.



اما در پی این اقدام تروریستی، منابع نزدیک به حزب الله فاش کردند: عملیات ترور عماد مغنیه با هزینه یکی از مسئولان کشورهای حاشیه خلیج فارس و حمایت فنی آمریکا و طرح اسرائیل و همکاری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی برخی کشورهای عربی انجام شد.



هشدار رژیم صهیونیستی درباره احتمال ربوده شدن مقامهای این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی و هشدارهای آمریکا و یک کشورعربی به اتباع خود درباره سفر به لبنان، احتمال دست داشتن آنها در جنایت ترور شهید مغنیه از رهبران برجسته مقاومت اسلامی لبنان را قوی تر می کند.