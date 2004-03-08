كميته ملي المپيك در كار فني ما دخالت نمي كند

حسن بابك مدير تيم ملي كشتي فرنگي در گفت و گو با خبرنگار" مهر" در مورد شائبه هاي حضور احد پازاج و رضا سيم خواه در كميته ملي المپيك و مذاكراتشان با بهرام افشار زاده ، دبير كل كميته ملي المپيك گفت: كميته ملي المپيك هيچگاه در كار فني دخالت نكرده و همواره در جهت منافع ما حركت كرده است ، من در جريان مذاكرات انجام شده نيستم اما تا روزي كه من مدير تيم ملي هستم هر آنكس را كه صلاح بدانم به كادر فني تيم ملي اضافه خواهم كرد.

قهرمان سابق كشتي فرنگي آسيا ادامه داد: مديريت و مربيگري هر كدام شرايط خاص خودش را دارد و به عقيده من بايد تمام دست اندركاران و مربيان كشتي فرنگي براي رشد و اعتلاي اين رشته در صحنه باشند اما بارها در باغ سبز را نشان داده ايم و گفته ايم كه درهاي تيم ملي كشتي فرنگي باز است و هركس بخواهد مي تواند به كمك كشتي فرنگي بيايد.

بابك در پايان افزود: صحبت هاي زيادي با آقاي افشار زاده داشته ايم و اگر قرار باشد تغيير و تحولي در كادر فني ايجاد شود، صرفا با نظر من خواهد بود چرا كه اختيار تام اين كار را كميته ملي المپيك و فدراسيون كشتي به من داده است.