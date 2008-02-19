آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی نیمه ابری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

آسمان استانهای اردبیل ، خراسان رضوی نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد ، ایلام ، بوشهر، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی ، همدان صاف تا قسمتی نیمه ابری پیش بینی می شود .

آسمان استانهای چهار محال بختیاری و کهگیلویه بویر احمد کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط همراه با بارش پراکنده ، خراسان جنوبی صاف گاهی همراه با وزش باد و خوزستان صاف در پاره ای از نقاط همراه با وزش باد خواهد بود .

آسمان استان سمنان ، نیمه ابری در پاره ای از نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد ، سیستان و بلوچستان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد و گردوخاک و استان کرمان ، نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود.

آسمان استانهای خراسان شمالی و گلستان ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف ، مازندران نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف ، هرمزگان صاف تا قسمتی ابری در پاره از نقاط غباآلود و یزد ، نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.