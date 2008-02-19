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۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۳۵

آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی نیمه ابری است

آسمان تهران فردا صاف تا قسمتی نیمه ابری است

سازمان هواشناسی ، آسمان تهران را فردا صاف تا قسمتی نیمه ابری در پاره از نقاط همراه با بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود.

آسمان استانهای اردبیل ، خراسان رضوی  نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد ، ایلام ، بوشهر، زنجان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی ، همدان صاف تا قسمتی نیمه ابری پیش بینی می شود .

آسمان استانهای چهار محال بختیاری و کهگیلویه بویر احمد  کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط همراه با بارش پراکنده ، خراسان جنوبی صاف گاهی همراه با وزش باد و خوزستان صاف در پاره ای از نقاط همراه با وزش باد خواهد بود .

آسمان استان سمنان ، نیمه ابری در پاره ای از نقاط همراه با بارش باران و برف و وزش باد ، سیستان و بلوچستان کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای از نقاط باد و گردوخاک و استان کرمان ، نیمه ابری همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش بینی می شود.

آسمان استانهای خراسان شمالی و گلستان ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف ، مازندران نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با بارش باران و برف ، هرمزگان صاف تا قسمتی ابری در پاره از نقاط غباآلود و یزد ، نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

کد مطلب 641847

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