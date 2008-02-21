برگزیدگان جشنواره پژوهشی دندانپزشکی شهید هدایت معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم امروز در تالار علامه امینی دانشگاه تهران با حضور دکتر محمد واسعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر اکبر فاضل دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی و روسای انجمنهای علمی دندانپزشکی و روسا و معاونین دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور برگزار شد.

این جشنواره از سوی انجمن دندانپزشکی ایران و جامعه اسلامی دندانپزشکان برگزار شد.

گروه آموزشی ارتودانتیکس

مقاله پژوهشی برتر: مریم حبیبی، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر فرزانه احراری، پایان نامه دوره دکتری : دکتر آرزو معزی

گروه آموزشی اندودانتیکس

مقاله پژوهشی برتر: جمیله قدوسی، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر مجید کاظم، پایان نامه دوره دکتری : دکتر فرزاد کاظمی زند

گروه آموزشی بیماری‌های دهان

مقاله پژوهشی برتر: سارینا صهبا، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر پگاه مسنن مظفری، پایان نامه دوره دکتری : دکتر

گروه آموزشی پاتولوژی فک و دهان

مقاله پژوهشی برتر: شهرو اعتماد مقدم، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر معصومه زرگران، پایان نامه دوره دکتری : دکتر یاشار محمدزاده

گروه آموزشی پروتزهای دندانی

مقاله پژوهشی برتر: حکیمه سیادت، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر ونوس لران اصفهانی، پایان نامه دوره دکتری : دکتر سارا عرفانی

گروه آموزشی پریودانتیکس

مقاله پژوهشی برتر: محمد محمدی، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر اتابک کاشفی مهر، پایان نامه دوره دکتری : دکتر سولماز اسکندریون

گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی

مقاله پژوهشی برتر: مریم قوام، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر لیلا نصیری خانلر، پایان نامه دوره دکتری : دکتر خاطره اکبری

گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت

مقاله پژوهشی برتر: فریدون سرگلزایی اول، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر علی پیمانی، پایان نامه دوره دکتری : دکتر امیرهومن صدر حقیقی

گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت

مقاله پژوهشی برتر: دکتر مهرداد پنج نوش، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر احسان موعودی، پایان نامه دوره دکتری : دکتر شکرانه قاضی مقدم

گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

مقاله پژوهشی برتر: بهمن سراج، پایان نامه دوره تخصصی: دکتر لیلا رضیئی، پایان نامه دوره دکتری : دکتر آسیه چهره ساز تهرانی

کتب ترجمه شده

رتبه دوم ترجمه : دکتر مهران نوربخش و دکتر ساحل مقتدرنژاد برای کتاب پروتز پارسیل متحرک مک کراکن 2005

رتبه سوم ترجمه : دکتر آرزو جهانبین و دکتر فهیمه فرزانگان برای کتاب رادیوگرافی سفالومتری جاکوبسون 2006

نوآوری و اختراع

مخترع : دکتر سعید عسگری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اختراع سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی CEM Cement

نفرانت اول بورد تخصصی دندانپزشکی در سال 86

گروه آموزشی ارتودانتیکس: دکتر آیدین سهرابی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. گروه آموزشی اندودانتیکس: دکتر مجید کاظم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. گروه آموزشی بیماری‌های دهان: دکتر فاطمه احمدی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان. گروه آموزشی پاتولوژی فک و دهان: دکتر معصومه زرگران از دانشگاه علوم پزشکی تهران. گروه آموزشی پروتزهای دندانی دکتر فرهاد طباطبائیان از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی.

گروه آموزشی پریودانتیکس دکتر امیر علیرضا رسولی قهرودی از دانشگاه علوم پزشکی تهران. گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دکتر لقمان رضایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد. گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت: دکتر بهنام خرمی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت: دکتر مهدیه طالب مهر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد. گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دکتر سارا قدیمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

جشنواره پژوهشی دندانپزشکی به نام شهید دکتر احمد هدایت مزین است. این شهید بزرگوار در سال 38 در شهر کرمان متولد شد و پس از ورود به دانشگاه یکی از دانشجویان ممتاز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران محسوب می شد. دکتر هدایت پس از آغاز جنگ تحمیلی به جبهه های حق علیه باطل شتافت و در جریان عملیات خیبر به عنوان یک بسیجی شرکت و در جبهه طلائیه مفقودالاثر شد. پیکر پاک این شهید بزرگوار در سال 75 به وطن بازگشت.