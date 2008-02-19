تاکید بوش بر تلاش بین المللی برای حل بحران دارفور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جرج بوش" که در ادامه سفر دوره ای خود به کشورهای آفریقایی به رواندا سفر کرده بود، یاد و خاطره 800 هزار قربانی نسل کشی سال 1994 میلادی در این کشور را گرامی داشت.

وی درباره چنین حوادثی گفت: نباید اجازه دهیم بار دیگر چنین حادثه ای در جهان و بویژه در رواندا رخ دهد. شما رواندایی ها برای برقراری آرامش و صلح در کشورتان به کمک نیاز دارید.

بوش همچنین با اشاره به بحرانی که در حال حاضر در منطقه دارفور سودان جریان دارد، جهانیان را به حسن نیت و کمک برای رفع این بحران فراخواند.

درگیری ها در دارفور تاکنون منجر به کشته شدن دستکم 200 هزار نفر و بی خانمان شدن 2 میلیون نفر دیگر شده است.

قابل توجه است که رواندا اولین کشوری بود که در سال 2004 میلادی در چارچوب نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا، نیروهای خود را به سودان اعزام کرد.

بوش که تاکنون از کشورهای بنین و تانزانیا دیدار کرده است، عصرامروز رواندا را به مقصد غنا ترک کرد.