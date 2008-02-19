به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه شایعه کناره گیری ناصر حجازی از سمت مدیریت فنی تیم فوتبال استقلال مطرح شده بود، وی امروز در نامه ای به علی فتح الله زاده مدیرعامل باشگاه مواردی را پیرامون شرایط جاری این تیم بیان کرد.

هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: بر خلاف آنچه که امروز عنوان شده بود در نامه ناصر حجازی هیچ اشاره ای به استعفا و کناره گیری از سمت مدیریت فنی تیم نشده است.

وی ادامه داد: مدیر فنی تیم فوتبال استقلال در این نامه تنها مواردی در باب پیشرفت هر چه بیشتر این تیم با آقای فتح الله زاده در میان گذاشته است، مواردی که از معمولا از سوی مدیرفنی تیم با مدیرعامل باشگاه مطرح می شود.

سخنگوی باشگاه استقلال اذعان داشت: اگر نیاز باشد متن نامه آقای حجازی را منتشر می کنیم تا ابهامات در این زمینه برطرف شود.