ملوان مقابل ذوب آهن متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، این دیدار معوقه که در هفته اول دور برگشت عصر سه شنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر تختی انزلی برگزار شد، ابتدا "سعید یوسف زاده " در دقیقه 15 برای ملوان گلزنی کرد و سپس در ثانیه های پایانی بازی "امید ابوالحسنی" بازیکن تازه وارد ذوب آهن گل تساوی این تیم را به ثمر رساند.

ملوان با کسب یک امتیاز مجموع امتیازات خود را به 29 رساند و در مکان ششم جدول رده بندی قرار گرفت. "غلامرضا جباری " قاضی میدان به " مسعود غلامعلی زاد" ، " مازیارزارع " و "امین خدا مرادی "از ملوان و "مجید باجلان " از ذوب آهن کارت زرد نشان داد.

همچنین در این دیدار "مسعو غلامعلی زاد" ، "رضا نیک نظر" ،" مرتضی غلامعلی تبار" ، "سعید یوسف زاده"، "سید جلال رافاخایی "، "مرتضی فلاح زاده " و "علیرضا رمضانی " به طور ثابت و "علی طهماسبی " و"مهران جعفری " به عنوان بازیکن جانشین برای ملوان بازی کردند.