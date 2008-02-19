کشورهای اروپایی به طور جداگانه درباره اعلام استقلال کوزوو موضعگیری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری در کوزوو که به صورت زنده از شبکه تلویزیونی "فرانس -24" پخش شد، ضمن اظهار رضایت از پرچم طراحی شده برای کوزوو که تازه اعلام استقلال کرده، گفت: پرچم جدید بسیار مورد رضایت من است، زیرا تمامی موارد لازم در آن دیده می شود.

سولانا درباره موافقت احتمالی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با این واقعه اظهار داشت: همانطور که می دانید اتحادیه اروپا یک اتحادیه است که از کشورهای مختلف تشکیل شده و هر یک از اعضای آن دارای روندها و منش های خود هستند و هر یک از آنان می توانند به طور جداگانه به رسمیت شناختن کوزوو را اعلام کنند.

وی درباره اینکه آیا کشورهای اسپانیا، قبرس و رومانی را برای به رسمیت شناختن کوزوو تشویق خواهد کرد، گفت: من نمی توانم بجای کشورهای عضو اتحادیه اروپا سخن بگویم ، آنها احتیاجی به تشویق ندارند زیرا از روند کنونی در اتحادیه اطلاع دارند، اما تصمیم هایی که روز گذشته در کل اتحادیه اروپا اتخاذ شد، بسیار مهم بود.

در همین حال، نخست وزیر کوزوو نیز در این نشست خبری مشترک با سولانا درباره به آتش کشیده شدن دو پاسگاه پلیس در مناطق شمالی کوزوو و در مرزهای این منطقه با صربستان گفت: من می خواهم به طور رسمی تائید کنم آنچه که امروز در شمال کوزوو رخ داد، حادثه ای دنباله دار نخواهد بود و تاثیری بر جشن خوشحالی مردم کوزوو نخواهد گذشت.

"هاشم تاچی" همچنین با تاکید بر اینکه اتحاد در کوزوو مستحکم است، افزود: وضعیت کوزوو ازسوی ناتو، پلیس کوزوو و پلیس سازمان ملل تحت کنترل قرار دارد، هیچ جایی برای ترس وجود ندارد و ما همچنان به کار خود ادامه می دهیم.

سولانا بعدازظهر امروز به عنوان اولین مقام بلندپایه خارجی پس از اعلام استقلال کوزوو وارد این منطقه شد و با نخست وزیر و رئیس جمهوری آن دیدار کرد.