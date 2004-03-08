حريفان در شرايط بحراني به مصاف برق شيراز مي آيند

محمد احمدزاده سرمربي تيم برق شيراز در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب به ديدارفرداي تيمش مقابل پرسپوليس اشاره كرد و افزود: بعد از باختي كه مقابل فولاد خوزستان داشتيم بازيكنان ما از نظر روحي در شرايط نامناسبي قرارداشتند. به همين خاطرتلاش كرديم كه درطول هفته گذشته علاوه بر تمريناتي كه انجام مي دهيم به بازيكنان كمك كنيم تا از نظر روحي هم به شرايط مطلوب دست پيدا كنند.

احمدزاده ادامه داد : خوشبختانه در آخرين تمرين تيم كه عصر روز يكشنبه برگزار شد همه بازيكنان در وضعيت خيلي خوبي قرارداشته وبراي بازي با پرسپوليس مشكلي نداشتند. اصولا بازي با پرسپوليس براي همه تيم ها انگيزه خاص ايجاد مي كند و بازيكنان ما هم با انگيزه اي مضاعف به مصاف حريف خواهند رفت.

سرمربي برق شيراز با بيان اين مطلب كه در اكثر ديدارهاي گذشته حريفان برق درشرايط بحراني به مصاف اين تيم آمده اند و اين موضوع كار برق را مشكل تر كرده است تاكيد كرد: متاسفانه يكي از بدشانسي هاي ما دراين فصل همين بحراني بودن حريفان بود كه مشكلات زيادي رابراي ما بوجود آورد. مثلا در ديدار رفت با پرسپوليس ما در شرايطي به مصاف اين تيم رفتيم كه آنها از پاس باخته بودند و در شرايط بحراني بسيار بدي قرارداشتند. ديدار با استقلال اهواز هم پس ازچهار شكست متوالي اين تيم برگزار شد. ديدار با سپاهان ، شموشك و سايپا و چند تيم ديگرهم به همين گونه بود. با اين حال بايد قبول كرد كه فوتبال اين فراز و نشيب ها را دارد و بايد تلاش كرد در همه مسابقات به پيروزي رسيد.

محمد احمدزاده در پايان با ابراز اميدواري از پيروزي تيمش در ديدار فردا مقابل پرسپوليس گفت : شرايط ما در جدول رده بندي به گونه ايست كه با تيم سيزدهم چند امتيازي فاصله داريم وتلاش مي كنيم كه در ديدارهاي آينده هم امتيازات لازم را كسب كنيم تا اين فاصله بيشتر شود و در بازيهاي پاياني با آرامش خيال به ميدان برويم.