به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان دیروز در دیدار با یوسف سارینای ضمن اشاره به اهمیت اسناد در بررسیهای تاریخی گفت : اگر بخواهیم نمای واقعی از دوره ای به دست آوریم بررسی اسناد آن دوره مهمترین منبع ما خواهد بود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود : خوشحالیم که نگاه فرهنگی مسئولین دو کشور نسبت به اهمیت اسناد و پژوهشهای اسنادی نزدیک است و ما می توانیم بر این اساس زمینه های تسهیل ارتباط محققین با مراکز اسنادی طرف مقابل را فراهم آوریم.

دکتر یوسف سارینای مدیرکل آرشیوهای دولتی ترکیه نیز با اشاره به سوابق دیرینه و مشترک فرهنگی دو کشور گفت: آرشیو دولتی ترکیه به عنوان عضوی از دولت همیشه آماده همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محققان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران است.

سارینای افزود : تشویق پژوهشگران و سرعت بخشیدن به رفت وآمدهای علمی و فرهنگی میان دو کشور و تبادل اسناد می تواند دوستیهای ایران و ترکیه را تعمیق بخشد و برای نسلهای آینده نیز الگویی مهم باشد.

در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر گسترش تفاهم نامه های موجود توافق کردند در آینده نزدیک دسترسی محققان ایرانی و ترک به آرشیوهای دو کشور تنها با ارائه پاسپورت امکانپذیر باشد.