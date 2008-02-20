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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۷

دسترسی محققان ایرانی و ترک به اسناد آرشیوهای دو کشور آسان می‌شود

دسترسی محققان ایرانی و ترک به اسناد آرشیوهای دو کشور آسان می‌شود

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مدیرکل آرشیوهای دولتی ترکیه بر تسهیل دسترسی پژوهشگران به منابع آرشیوی دو کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور کشورمان دیروز در دیدار با یوسف سارینای ضمن اشاره به اهمیت اسناد در بررسیهای تاریخی گفت : اگر بخواهیم نمای واقعی از دوره ای به دست آوریم بررسی اسناد آن دوره مهمترین منبع ما خواهد بود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود : خوشحالیم که نگاه فرهنگی مسئولین دو کشور نسبت به اهمیت اسناد و پژوهشهای اسنادی نزدیک است و ما می توانیم بر این اساس زمینه های تسهیل ارتباط محققین با مراکز اسنادی طرف مقابل را فراهم آوریم.

دکتر یوسف سارینای مدیرکل آرشیوهای دولتی ترکیه نیز با اشاره به سوابق دیرینه و مشترک فرهنگی دو کشور گفت: آرشیو دولتی ترکیه به عنوان عضوی از دولت همیشه آماده همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی و محققان کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران است.

سارینای افزود : تشویق پژوهشگران و سرعت بخشیدن به رفت وآمدهای علمی و فرهنگی میان دو کشور و تبادل اسناد می تواند دوستیهای ایران و ترکیه را تعمیق بخشد و برای نسلهای آینده نیز الگویی مهم باشد.

در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر گسترش تفاهم نامه های موجود توافق کردند در آینده نزدیک دسترسی محققان ایرانی و ترک به آرشیوهای دو کشور تنها با ارائه پاسپورت امکانپذیر باشد.

کد مطلب 641994

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