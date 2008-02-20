به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"غریزه فرشته" پنجشنبه دوم اسفند در قالب برنامه سینما یک از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم تولید مشترک فرانسه، بلژیک و سوئیس را ریشار دمبو فیلمساز مطرح فرانسوی سال 1993 نوشت و کارگردانی کرد.

در فیلم 115 دقیقه‌ای "غریزه فرشته" لمبرت ویلسن، فرانسوا کلوزه و ژان ـ لویی ترینیتنان بازی کرده‌اند. فیلم روایتگر زندگی زندگی یک اشرافزاده جوان است که به دلیل علاقه بیش‌ از اندازه به پرواز وارد نیروی هوایی ارتش فرانسه می‌شود و به مراحل بالای مهارت در بین خلبان‌ها می‌رسد... ریشار دمبو سال 1984 با "حرکت‌های خطرناک" اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را برد.

فیلم سینمایی "آخرین سقوط" جمعه سوم اسفند ساعت 18 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را کالین تیگ سال 2005 بر مبنای فیلمنامه خودش و گری یانگ ساخت. ژانر فیلم اکشن ماجراجویانه، جنایی و جنگی و زمان آن 103 دقیقه است. "آخرین سقوط" محصول آمریکاست و لارنس فاکس، لوئیس دمسی، بیلی زین، نیل جکسن، لوسی گاسکیل، کارول بید، آندرا هوارد و جک دی در آن بازی کرده‌اند.

داستان فیلم درباره وینستن چرچیل و فرماندهان عالیرتبه بریتانیاست که در تلاش برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم عملیات بسیار پیچیده موسوم به مارکت گاردن را طراحی می‌کنند. 35 هزار بریتانیایی در هلند تحت اشغال آلمان پشت خطوط دشمن فرود می‌آیند. در جریان بزرگترین حمله هوایی تاریخ واحدی کوچک از سربازان با رمز قوطی کبریت عملیات خاص خود را دارند.

فیلم سینمایی "در جستجوی گنج" محصول هنگ کنگ پنجشنبه دوم اسفند ساعت 20 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم سال 1994 به نویسندگی و کارگردانی جفری لو و با نقش‌آفرینی چو یون ـ فت، وو چین ـ لین، لیو چیاهوی و فیلیپ کوک به مدت 111 ساخته شد.

چو یون ـ فت در فیلم "در جستجوی گنج"

در خلاصه داستان فیلم "در جستجوی گنج" آمده: یک مامور سازمان سیا دنبال پیدا کردن گنجی پنهان است که به تدریج مشخص می‌شود یک زن با توانایی‌های فراطبیعی است که آمریکایی‌ها و چند خلافکار چینی قصد ربودن او را دارند. این فیلم سال 1995 در دو رشته بهترین بازیگر مرد (چو یون ـ فت) و بهترین فیلمبرداری نامزد دریافت جوایز فیلم هنگ کنگ بود.

چو یون ـ فت بازیگر اصلی این فیلم یکی از معروفترین بازیگران آسیایی در سطح بین‌المللی است که در فیلم‌هایی مانند "آنا و پادشاه"، "ببر خیزکره، اژدهای پنهان"، "نفرین گل طلایی" و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" نقش‌آفرینی کرده است.

فیلم سینمایی "ساتسی" به کارگردانی گاوین هود روز جمعه سوم اسفند در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول مشترک سال 2005 انگلستان و آفریقای جنوبی است و هود فیلمنامه آن را بر مبنای رمان آتول فوگارد نوشته و پرزلی چونیا گائه، تری فتو، کنت نکوزی، موتوسی ماگانو، زنزو نگکوبه، زولا و ایان رابرتس در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"ساتسی" داستان بزهکاری جوان اهل ژوهانسبورگ است که برای گذران زندگی به کارهای خلاف روی آورده است. او در بدبختی و فلاکت بزرگ شده و قابلیت‌های خشونتبار پیدا کرده است. یک شب هنگام سرقت یک خودرو به طرفی زنی تیراندازی می‌کند و تازه پس از سرقت متوجه می‌شود... این فیلم اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان سال 2005 را برد.

فیلم سینمایی "جی‌بونگ پابرهنه" محصول کره جنوبی جمعه سوم اسفند در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم را جیونگ تائه ـ وون به مدت 100 دقیقه و با نقش‌آفرینی هوانگ یون ـ جیونگ، جی دائه ـ هان، جو دیوک ـ هیون و کیم هیو ـ جین سال 2006 جلو دوربین برد.

در خلاصه داستان فیلم "جی‌بونگ پابرهنه" آمده: در کنار یک شهر ساحلی، پسری به نام جی‌بونگ به همراه مادر پیرش زندگی می‌کند. او در سن هشت سالگی در اثر تب شدید دچار معلولیت از ناحیه دست می‌شود. وی در کارهای خانه به مادرش کمک می‌کند و ...

فیلم سینمایی رزمی "افسانه" محصول 1993 هنگ کنگ بر مبنای زندگی یک شخصیت واقعی به نام فنگ سای ـ یوک ساخته شده است. این فیلم را کوری یوئن کارگردانی و جت لی در آن بازی کرده است. قهرمان فیلم یک استاد جوان کنگ فو است که بیشتر ساعت روز را به جای تمرین، با دوستان خود می‌گذراند. او به تدریج به جنگجوی واقعی تبدیل می‌شود.

فیلم 100 دقیقه‌ای "افسانه" در هنگ کنگ با موفقیت بسیار رو به رو شد و فروش آن بیش از 30 میلیون دلار بود. لانگ چان و آدام چنگ از دیگر بازیگران این فیلم هستند. جت لی، ستاره چینی فیلم‌های اکشن اخیراً با دریافت 100 میلیون یوان معادل 13میلیون دلار برای فیلم جدید خود "جنگ‌سالاران" رکورد بیشترین دستمزد بازیگر یک فیلم چینی‌زبان را شکست.