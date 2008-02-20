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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۸:۵۷

معاون حزب الله در ایران:

شهادت مغنیه وحدت را در لبنان بیشتر کرد

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر حزب الله لبنان در ایران گفت: شهادت عماد مغنیه موجب حفظ وحدت بیشتر برای مقاوت در برابر رژیم اشغالگر قدس شد و به مقاومت قدرت بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر زعیتر، شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت شهادت عماد مغنیه در مسجد المهدی سمنان گفت: فرمانده ارشد حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه با رشادتهای خود ستون رژیم اسرائیل غاصب را شکست.

وی افزود: شهید عماد مغنیه از جمله رهبران حزب الله لبنان بود که لحظه ای را برای شهادت از دست نداد تا به افتخار شهادت نائل شد.

زعیتر با بیان اینکه مقاومت و ایستادگی بعد از شهادت مغنیه در لبنان نمود دیگری داشته است، خاطرنشان کرد: اسرائیل غاصب بر این باور است که با شهادت رهبران حزب الله می تواند مانع پیش روی مقاومت شود.

کد مطلب 642001

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