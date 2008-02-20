به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به گفتگو با لیندا کیانی درباره مجموعه "ساعت شنی" و یادداشتی بر مجموعه "رقص پرواز". نگاهی به فعالیت ارکستر سمفونیک در دو سال گذشته و گزارش نشست موسیقی رسانه در خبرگزاری مهر در صفحه موسیقی و دستگیری توزیعکنندگان "سنتوری" قاچاق، اهداء جوایز برگزیدگان جشنواره فیلم فجر سال گذشته از سوی معاونت سینمایی، تغییر اساسنامه خانه سینما و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
* کیانی بازیگر نقش مهتاب در "ساعت شنی" گفته: "قبل از اینکه به کار دعوت شوم فقط برایم مهم بود بازی کنم و برایم فرق نمیکرد کار خوب است یا بد و اینکه به چه نتیجهای می رسد. اما در این مدت پیشنهادهای زیادی داشتم. ناخودآگاه تمام نقشهای پیشنهادی را با مجموعه "ساعت شنی" و شخصیت مهتاب مقایسه میکنم و همیشه به خودم میگویم نکند نقشی را که قبول میکنم به موفقیت قبلیام لطمه بزند."
"همشهری" در صفحه تئاتر میپردازد به نگاهی به نمایش "ننه دلاور" و یادداشتی درباره رونق دوباره سالنهای تئاتر. گفتگو با کالین فارل درباره فیلم "در بروژ" و یادداشتی بر فیلم خارجی "12" به نقل از مهر (با نام ایمان شاهسمندی!) در صفحه سینما و برپایی همایش دوسالانه نقاشی، گزارش دستگیری عوامل قاچاق "سنتوری"، پرداخت نقدی جوایز برگزیدگان جشنواره فیلم فجر سال گذشته و اخبار کوتاه از مرادی کرمانی، کامکار، زارعی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.
* در نقد فیلم "12" به نقل از مهر آمده: "فیلم در پرداخت و وجوه درونیتر هم از وسواس و دقتنظری خاص بهره میبرد که تنها برخاسته از شناخت عناصر داستانی، شخصیتپردازی و ... نیست بلکه احاطه فیلمساز بر مقوله انسانشناسی، قومیتها، مناسبات سیاسی، اجتماعی و ... را مشخص میکند. به این ترتیب این داشتههای فیلمساز اهمیتی ویژه داشته که به او جسارت قدم نهادن بر این مسیر خطیر را میدهد."
"جام جم" در صفحه رسانه میپردازد به آخرین اخبار از "مختارنامه"، حرفهای رخشان بنیاعتماد در نشست بازیگری و تولید فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی". گفتگو با احمد مرادپور درباره "رقص پرواز" در صفحه گفتگو، مطلبی به بهانه برگزاری نشست موسیقی رسانه در خبرگزاری مهر در صفحه موسیقی، نگاهی به چند فیلم جشنواره فجر و نقدی بر "آواز گنجشکها" در صفحه سینما و تولید فیلم "مانگرو" در سیمافیلم و یادداشتی بر برنامه "خونه من خونه تو" در صفحه بخوانید و ببینید منعکس شده است.
* در نقد "آواز گنجشکها" آمده است: "تمام عناصر و مفاهیم انسانی اجتماعی و موتیفهایی که در آثار پیشین مجیدی شاهد بودیم، اینک در همان فضای فقیرانه و روستایی، داستان جدید وی را میسازند و بار دیگر دغدغههای عدالتطلبانه و توجه به قشر محروم و فرودست جامعه به تصاویری سینمایی بدل میشود تا همواره وفاداری مجیدی به پایگاه اجتماعی و طبقاتیاش تداوم یابد."
"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به مروری بر نمایش های جشنواره بیست و ششم تئاتر فجر. بازگشایی تالارها و اجراهای جدید تئاتر شهر، برپایی نخستین جشنواره فیلم سینمای عربستان، سینماها در انتظار اکران نوروزی، انتقاد شارون استون از سیاست های آمریکا و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.
* در یادداشتی بر نمایش "مرغابی وحشی" آمده: "نادر برهانی مرند در اجرای این متن عمیق تئاتری در بسیاری از موارد به عمق و لایههای نمایشنامه وفادار مانده است. از این رو پرداخت نمایشی شخصیتها بسیار ریز و میکروسکپی انجام میشود. بنابراین نوعی جریان تداعی ذهن آغاز میشود و شخصیتهای نمایشی به صورت جزء به کل تعریف می شوند."
"اعتماد ملی" در صفحات ویژه جشنواره تئاتر فجر میپردازد به روایت هنرمندان از جشنواره. پرونده دستمزدهای بازیگران شامل یادداشت کارگردانان، منتقدان، گپی با فریدون جیرانی، حرفهای برخی بازیگران و کارگردانان سینما در صفحات هنر و درگذشت آلن رب گرییه، گپی با مترجم آثار وی در ایران، گفتگو با لیلی گلستان به بهانه نمایشگاه نوروزی، دستگیری عامل اصلی قاچاق "سنتوری"، خبری از مرادی کرمانی و اخبار کوتاه از تجسمی و ... کار را تمام می کند.
* فریدون جیرانی درباره افزایش دستمزد بازیگران گفته است: "وقتی قرار است تهیهکننده فیلمی بسازد که داستان و روایت، کارگردان حرفهای و عوامل فنی کارکشته در آن اهمیت ندارد و قرار است تمام بار فیلم بر دوش بازیگر و چهره باشد، تهیهکننده نمیتواند انتظار داشته باشد بازیگر پول کمی طلب کند. وظیفه تهیهکننده این است که پول آنچه را فیلمش بر آن متکی است یعنی چهره و ستاره بدهد."
"اعتماد" در صفحه سینما میپردازد به گفتگو با محمدهادی کریمی نویسنده و کارگردان فیلم "غیرمنتظره"، یادداشتی بر فیلم "استشهادی برای خدا" به نقل از مهر و اخبار کوتاه. درگذشت آلن رب گرییه، دستگیری عاملان قاچاق "سنتوری"، تغییرات اساسنامه خانه سینما و چند یادداشت در صفحه پایانی آمده است.
* کریمی درباره اولین تجربه کارگردانی خود گفته: "به دست آوردن شرایط مطلوب برای آدمهای مستقل نشدنی است. میگویم مستقل چرا که تا به حال 14 فیلمنامهام در بخش خصوصی تبدیل به فیلم شده، آن هم فیلمهایی که منهای بحث سلیقه و پسند، در کارنامه سازندگانشان آثار متفاوت یا برتر آنها به حساب میآیند. من فردیت خودم را دارم و سفارش نمیگیرم و همین کار را سخت میکند، پس نباید از حیث بودجه و تولید بلندپرواز باشم."
"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه میپردازد به گزارشی انتقادی از بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر. گزارش دستگیری عاملان قاچاق "سنتوری"، گزارش نشست بازیگری در سینمای ایران با حضور رخشان بنیاعتماد و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.
"جوان" در صفحه پایانی میپردازد به حرفهای مدیر شبکه دو درباره ساخت مجموعههای مناسبتی، نمایش آثار بیش از 20 هنرمند نقاش و عکاس ایرانی در لندن، روایتهای 60 ثانیهای از دفاع مقدس، گفتگوی صاحبنظران فرهنگی در تلویزیون، اهداء جوایز برگزیدگان فیلم فجر سال گذشته از سوی معاونت سینمایی، کلید خوردن پروژه "چهرههای انقلاب"، بازدید خبرنگاران و نویسندگان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس و پیدا شدن شاهکارهای سرقت شده موزه زوریخ.
"کارگزاران" در صفحه سینما می پردازد به یادداشتی بر فیلم "عاشق"، گفتگو با فرهاد توحیدی درباره سینمای روشنفکری در ایران و بخش دوم نامه احمد میراحسان به رضا میرکریمی و شادمهر راستین. یادداشتهایی از اهل قلم و هنر درباره درگذشت آلن رب گرییه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام میکند.
