تکرار واژگان عربی موجب نیمه جانی زبان فارسی شده است

دکتر علی عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه وجود واژه های بیگانه در داخل زبانها در دنیای کنونی امری بدیهی و طبیعی است، افزود: در حال حاضر زبان فارسی به لحاظ پذیرش واژه های غربی، لاتین، ترکی و سایر زبانها در وضعیت مطلوب و معمول است ولی بسامد واژه های عربی در زبان فارسی بیش از حد معمول است.

وی با تشریح عوامل موثر در ورود واژه های بیگانه به زبان فارسی، مسافرت ها، ترجمه ها و رسانه ها را از مهمترین دلایل این پدیده دانست و تصریح کرد: ورود این واژه ها خود به خود به هویت و کیفیت زبانها آسیب می رساند.

دکتر رضایی ادامه داد: در هر حال ورود واژه های بیگانه به زبانها امری بدیهی است چنانکه زبانهای مهم و معروف جهان هم از این آسیب در امان نبوده و واژه های بیگانه در آنها موج می زند.

وی با تاکید بر اینکه پالایش زبان فارسی از واژه های بیگانه به خصوص عربی غیر معقول و غیرممکن است، عنوان کرد: اما می توان از بسامد و تعداد این کلمات کاست و از معادلهای زیبای فارسی استفاده کرد که در این زمینه نقش فرهنگستان، صدا و سیما و دیگر رسانه ها بسیار مهم است.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان با تاکید بر اینکه زبان فارسی - نه ادبیات فارسی - به لحاظ ورود افراطی و بی حد و حصر واژه ها و کلمات عربی بسیار در فشار است، یادآور شد: همجواری با کشورهای عرب زبان، دین و کتاب آسمانی که هر دو به زبان عربی است، شباهت 28 حرف الفبایی فارسی با 28 حرف الفبایی عربی و اینکه هر دو این زبانها از راست به چپ نوشته می شوند ( البته زبان های قدیم ایران از چپ به راست نوشته می شده اند) از مهمترین عوامل ورود بی حد و حصر واژه های عربی به زبان فارسی است.

رضایی تاکید کرد: به لحاظ ساختاری، جمله بندی و ترتیب ارکان جمله خوشبختانه آسیب و خطری زبان فارسی را تهدید نمی کند و ورود واژه های بیگانه نتوانسته است آسیبی به ساختار زبان فارسی برساند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با آسیب شناسی گویش های محلی و اشاره به اینکه لهجه ها و گویش ها هرگز منقرض نخواهند شد اظهار داشت: ممکن است برخی از لهجه ها به خاطر عدم ظرفیت و توانایی واژگانی و ساختاری در برخی لهجه ها یا زبانهای معیار حل و هضم شوند اما گویش هایی با ظرفیت و اختصاصات نظیر "لکی" ، "لری" ، "کردی و ... بیش از هزار سال از عمرشان می گذرد و آسیب چندانی ندیده اند.

عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان با اشاره به اینکه برخی از اهالی این گویش ها، فرزندان خود را از طفولیت فارسی می آموزند و این امر شاید به مرور از تعداد اشخاص آن لهجه بکاهد تصریح کرد: گنجینه واژگان گویش ها به ندرت رو به کاهش می رود پس خطر جدی در این زمینه احساس نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده بهینه و ادبی از گویشها و تقویت بنیه زبان معیار و رسمی کشور، باید واژگان همه گویش های موجود در سراسر کشور استخراج و ضبط و ثبت شود، بیان داشت: باید در مقابل هر واژه هر سه پرونده تلفظ و ضبط واژه به فنوتیک، تبار و ملیت و مقوله دستوری واژه و معنی مفصل با استشهاد آتی واژه به دقت نگاشته شود.

دکتر رضایی ادامه داد: همچنین باید ویژه گی های دستوری گویش ها تحلیل شود چه بسا نکات نغز و بدیهی در خلال گویش های موجود کشف و نصیب فرهنگ و زبان فارسی شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه اغلب اشعار محلی و قدیمی در حال فراموشی است گفت: اغلب این اشعار سینه به سینه به نسل امروز رسیده است و هرچه دیرتر برای ثبت این اشعار اقدام کنیم بسیاری از این اشعار از میان خواهند رفت.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه امروز کل فرهنگ عامه (فولکلور) نظیر آداب و رسوم، سخن و سرگرمی ها و بازیهای بومی و محلی در حال محو شدن است عنوان کرد: باید مراکز ذیربط از محو و فراموش شدن این سرمایه های عظیم فرهنگی جلوگیری کنند.