معلمان مطالبات خود را از راههاي قانوني خواستار شوند

حميد رضا حاج بابايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه كليات نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان تحت عنوان لايحه مديريت خدمات كشوري تاييد شده و به زودي با درخواست فوريت به صحن مجلس مي رسد ، گفت : با توجه به اينكه نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان حق آنهاست ، مسوولين بايد در سرعت دادن به تصويب اين لايحه تاكيد داشته باشند.

وي با اشاره به اينكه در صورت رسيدن اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي قطعا تصويب خواهد شد ، افزود : دولت سازمان مديريت و برنامه ريزي را مكلف كرده بود كه تا 15 آبان ماه لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق معلمان را به مجلس ارايه دهد ، اما اين لايحه در تاريخ مقرر به مجلس نرسيد و در نتيجه طرح دو فوريتي به اجرا گذاشته شد كه بر اساس آن مقرر شد تمام معوقه هاي فرهنگيان پرداخت شود.

نماينده مردم همدان با تاكيد بر اينكه اين لايحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق فرهنگيان ، پرداخت حقوق عادلانه در داخل وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگيان با ساير وزارتخانه ها را متعادل مي كند، گفت : هر چند كه اين لايحه شامل فرهنگيان و كاركنان دولت مي شود ولي فرهنگيان در اولويت قرار دارند.