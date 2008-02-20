باید برای حفظ و احیای ارزشهای اسلامی در جامعه تلاش شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام، صفرعلی احیاء شب گذشته در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه اظهار داشت: همه باید برای حفظ و زنده کردن ارزشهای ناب اسلامی در جامعه تلاش نمایند.

وی ادامه داد: پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دگرگونی وسیعی را حوزه فرهنگ کشور به دنبال داشت و این حرکت عظیم همچنان با حفظ ارزشهای اسلامی پا برجاست.

امام جمعه شهر قروه یادآور شد: کار کردن در حوزه فرهنگی بسیار حساس و ویژه است و دارای نکات بسیار ظریفی است که اگر از آنها غافل شویم بدون شک آثار و نتایج سویی را به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام احیاء خاطرنشان کرد: برای فرهنگ سازی در جامعه باید تمامی ادارات و سازمانهای دولتی شرایطی را مهیا نمایند که مردم نیز خود در اصلاح امور دخالت داده شوند.

در این جلسه فرماندار شهرستان قروه نیز با تاکید بر حذف ضد ارزشهای اجتماعی، بیان داشت: باید ابتدا در جهت شناسایی معضلات فرهنگی در جامعه تلاش کرد تا بتوان بر اساس نیازمندی ها برای رفع آنها برنامه ریزی کرد.

ولی الله میرزایی ادامه داد: هماهنگی نهادهای فرهنگی جهت ارائه راهکارهای متناسب با موضوعات و معضلات فرهنگی یکی از برنامه هایی است که باید به صورت جدی به آن توجه شود.

در این جلسه سه کارگروه تحقیق و شناسایی، برنامه ریزی و اجرا و هماهنگی و پیگیری جهت ساماندهی امور فرهنگی شهرستان به تصویب رسید.