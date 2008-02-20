درخواست اسرائیل از روسیه برای میانجیگری در مبادله اسرا با حماس و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر،"روحاما ابراهام بلیله" یکی از وزیران مشاور کابینه ایهود اولمرت روز گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی در مسکو گفت : از روسیه درخواست کردم تا به اسرائیل برای آزادی نظامیان خود که در اسارت حزب الله و حماس هستند، کمک کند.

این وزیر درادامه سخنان خود خاطرنشان کرد : اسرائیل بار دیگر خواستار آزادی سه نظامی خود شد که در لبنان و نوارغزه به اسارت درآمدند.

وی درادامه گفت : درخلال دیدارم با روسای مجلس نمایندگان (دوما) و مجلس سنا از آنان خواستم تا از نفوذ خود برای آزادی اسرای اسرائیلی استفاده کنند.

این وزیر اسرائیلی افزود : مسکو و تل آویو در ماه مارس آتی توافقنامه ای را به امضا می رسانند که براساس آن قوانین روادید بین دو طرف لغو شود و این توافقنامه بعد از گذشت سه ماه از امضای آن به اجرا در می آید.

درحالی این وزیر اسرائیلی از روسیه چنین درخواستی کرد که اخیرا رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: حماس خواستار آزادی 350 اسیر فلسطینی است که اسرائیل با آزادی 230 نفر از آنها موافقت کرده و با آزادی 120 نفر دیگر موافق نیست.

ازسوی دیگر روزنامه "معاریو" نیز در یکی از شماره های اخیر خود مدعی شد: مذاکرات غیر مستقیم درحال حاضر بین حماس و اسرائیل برای دستیابی به توافقاتی با هدف آزادی گلعاد شالیت نظامی صهیونیست که به اسارت گروه های مبارز فلسطینی درآمده، در مقابل آزادی فلسطینیان در حال انجام است.

این روزنامه به نقل از مسئولان اسرائیلی پیش بینی کرده بود که مبادله اسرای فلسطینی و اسرائیلی تا روزهای آتی انجام شود.

درواکنش به این اظهارات اسرائیلی ها، "فوزی برهم" سخنگوی جنبش حماس تاکید کرد : هیچ پیشرفتی در قرارداد مبادله اسرا با گلعاد شالیت به دست نیامده است.