معاون آموزشی وزارت علوم به مهر خبر داد: افزایش ویژه ظرفیت دوره کارشناسی ارشد / ایجاد 55 هزار ظرفیت در سال87

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آنچه برای افزایش ظرفیت دوره های کارشناسی ارشد دانشگاههای وزارت علوم در سال آینده پیش بینی شده، 37 هزار و 500 نفر است که با احتساب پذیرش داوطلبان استعدادهای درخشان تلاش می شود این رقم به 40 هزار نفر برسد.

وی اظهار داشت: ظرفیت دانشگاه آزاد نیز برای کنکور ارشد سال آینده 10 هزار نفر است که در مجوع تعداد پذیرش در این دوره را به 50 هزار نفر می رساند.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: بدین ترتیب وزارت علوم پیش بینی می کند در برترین شرایط مجموع ظرفیتهای کارشناسی ارشد در کل آموزش عالی برای سال آینده به 50 هزار و در بهترین شرایط به 55 هزار نفر افزایش یابد.

وی افزود: برای افزایش ظرفیت دانشجو در دوره کارشناسی ارشد با دانشگاهها وارد مذاکره شده ایم تا از حضور تمام وقت اعضای هیئت علمی خود استفاده کنند و تعداد دانشجویان بیشتری را بپذیرند در صورتی که این اتفاق بیفتد، پذیرش 55 هزار نفر محقق خواهد شد.

خالقی اظهار داشت: همچنین تلاش می شود تا حد امکان با تأمین مالی دانشگاهها، ظرفیتها در دوره های روزانه ایجاد شود اما در غیر این صورت از ظرفیتهای شبانه استفاده خواهد شد.