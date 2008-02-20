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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۱۲

ارتقاء اساتید بخشهای آموزشی غیر‌معتبر ممنوع شد

ارتقاء اساتید بخشهای آموزشی غیر‌معتبر ممنوع شد

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: بر اساس مصوبه هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت اساتیدی که در آموزش گروه پزشکی عمومی حضور دارند و بخشهای مربوط به آنها از نظر اعتبار آموزشی رد شده است نمی توانند ارتقاء پیدا کنند.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اساتید بخشهای آموزشی بیمارستانی که در ارزشیابی گروه های وزارت بهداشت رد شوند تا زمانی که به طور مجدد اعتبار خود را کسب کنند، امکان ارتقاء نخواهد داشت.

وی یادآور شد: این مصوبه به تمام گروه های آموزشی و دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه اگر بخشی آموزشی شناخته نشود تا زمانی که دوباره اعتبار خود را کسب کند این امکان برای اساتید آن بخش که به ارائه آموزش پزشکی عمومی می پردازند وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اساتید باید کار آموزشی خود را به نحو درستی در بخشهای آموزشی بیمارستانی ارائه دهند و کار گروهی آنها نتیجه آموزش پزشکی خواهد بود بنابراین باید دقت بیشتری برای آموزش خود قائل شوند.

عین اللهی از رد اعتبار سه بخش عمومی که به ارائه آموزش پزشکی دکتری حرفه ای می پردازند خبر داد و گفت: این بخشها دیگر آموزشی نیستند اما پس از ابلاغ به سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران اسامی بخشها اعلام خواهد شد.

کد مطلب 642045

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