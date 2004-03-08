90 درصد جوانان كشور از جشن ملي نوروز استقبال مي كنند

يك روانشناس در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه جشن ملي نوروز داراي نكات مثبت و اثر بخشي برروي شخصيت مردم و به خصوص جوانان است گفت : اكثر جوانان كشور ما علاقه خاصي نسبت به جشن نوروز دارند و حتي اين جشن را بر ديگر مراسم ترجيح مي دهند .

دكتر علي ميرزا بيگي ادامه داد : عيد نوروز و جشن هاي سال نو براي ايرانيان به علت برخورداري از يك فرهنگ اصيل و طولاني از امتيازات خاصي برخوردار است كه همين امتيازات به تنهايي مي تواند عاملي باشد تا سعي كنيم چنين مراسم هايي را در بين اعضاي خانواده هميشه زنده نگه داريم .

وي گفت : امروزه حتي جشن نوروز در بين جوانان نسبت به والدين از ارزش بالاتري برخودار است و استقبال اين قشر نسبت به اين جشن بيش از والدين است .

دكتر علي ميرزا بيگي ادامه داد : با وجود اينكه ديگر مراسم هاي خاص كشور نيز به نوعي براي مردم جالب است اما جشن ملي نوروز به خصوص براي جوانان باعث ايجاد شور و نشاط خاصي مي شود.

وي با اشاره به اينكه جشن نوروز در ارتقاي سطح فرهنگي و اجتماعي جوانان موثر واقع مي شود گفت: با توجه به اينكه مراسم جشن نوروز داراي محتواي انساني بسياري است زنده نگه داشتن چنين مراسمي مي تواند تا حد بسياري باعث تقويت روابط اجتماعي در بين جوانان شود .

وي گفت : با توجه به اينكه ايام نوروز با حال و هواي روحاني همراه است چنين فضايي مناسبي مي تواند تا حد بسياري براي مردم و به خصوص جوانان موثر واقع شود .