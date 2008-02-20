به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عصر دیروز دوشنبه 29 بهمن ماه مهدی مصطفوی طی دیدار با عبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر بر ضرورت هماهنگی و همفکری کشورهای اسلامی برای دستیابی به وحدت و همدلی تأکید کرد .

مصطفوی گفت: جهان اسلام نیازمند وحدت و همکاری است، زیرا دشمنان ما از همه امکانات برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان بهره می‌برند.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات گفت: اندیشه اسلامی و منافع امت اسلام ایجاب می‌کند انسجام بین ملتهای مسلمان را تقویت کنیم.

غلام الله نیز گفت: آسان‌گیری و تسامح دین اسلام برای برخی در غرب این نگرانی را ایجاد کرده‌ که پیشرفت این دین، ممکن است فرهنگ آنها را هدف قرار دهد و به همین دلیل سعی در تقابل دارند در حالی که اسلام دین تعامل و همزیستی است.

وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر افزود: غرب بیهوده تصور می‌کند پیشرفت جهان اسلام به زیان آنهاست، درحالی که تاریخ نشان داده مسلمانان در اوج شکوفایی علمی و تمدنی، همه دستاوردهای خود را به آسانی در اختیار سایر ملل قرار دادند.

غلام الله گفت: باید جوانان را به جای مسایل گذشته به امور امروز و آینده سوق دهیم، تا به جای تشدید اختلافات به سمت وحدت و یکپارچگی برویم.

رئییس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و مشاور رئیس جمهور بعد از ظهر شنبه وارد الجزایر شد و در دیداری با عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهوری الجزایر پیام کتبی محمود احمدی نژاد رییس جمهور را به وی تسلیم کرد. وی سپس به همراه وزیر فرهنگ الجزایر نخستین هفته فرهنگی ایران در الجزایر را افتتاح کرد.