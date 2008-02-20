شرح آثار ایبسن و استریندبرگ ترجمه شد

مصطفی اسلامیه درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: "ایبسن" و " استریندبرگ" هر دو از نمایشنامه نویسان نامی جهان اند که در تئاتر ایران نیز کاملا شناخته شده هستند. البته درباره ایبسن باید گفت بیشتر آثار این نمایشنامه نویس نروژی به فارسی ترجمه شده است.

وی افزود: "استریندبرگ" نیز مانند "ایبسن" نمایشنامه نویس شناخته شده ای است. وی سوئدی الاصل است و از او تاکنون آثاری چون "پدر"، "مادمازل ژولی" و... ترجمه شده است. این کتاب به زندگی و آثار این دو نمایشنامه نویس اختصاص دارد.

اسلامیه برای ترجمه این کتاب از چند منبع مختلف استفاده کرده است.

"برنامه ریزی و کنترل پروژه" (دفتر پژوهشهای فرهنگی) و "فراسوی ایمان، هنر مدرن، تخیل مذهبی" (فرهنگستان هنر) از دیگر آثار زیر چاپ این مترجم است.

"فراسوی ایمان..." که توسط نویسندگان مختلف نوشته شده، به شرح آثاری از مهم ترین نقاشان جهان چون پیکاسو، فرانسیس بیکن، اندی وارهول و... اختصاص دارد.

از مصطفی اسلامیه همچنین یک نمایشنامه کمدی با عنوان "ماجرای شگفت انگیز دیوید نیوسام" 10 ماه است که در وزارت ارشاد منتظر مجوز نشر به سر می برد. این نمایشنامه که قرار است از سوی نشر آگاه منتشر شود به فرار محمدرضا پهلوی و پناه بردن او به امریکا و کشورهای دیگر پرداخته است.