بازسازي و مرمت اسكله بندر "لافت" پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون بازرگاني سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اين خبر، هزينه اجراي مرحله اول بازسازي اسكله "لافت" را 350 ميليون ريال اعلام كرد و گفت: در حال حاضر آسفالت اسكله و جاده دسترسي به آن ، بازسازي رمپ (اسكله شناور) و روشنايي محوطه اسكله بندر "لافت" انجام شده است.

محمد علي صادقي افزود: با توجه به فاصله 1800 متري اسكله لافت تا سرزمين اصلي اين اسكله كوتاه ترين مسير دريايي و از مهمترين دروازه هاي ورودي و خروجي به جزيره قشم است.

وي همچنين با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با استانداري هرمزگان ابراز اميدواري كرد بازسازي كامل اسكله لافت قشم و اسكله پل در بندر عباس در اوايل سال آينده آغاز شود.

صادقي تصريح كرد: در پي تقاضاي مكرر تجار و بازرگانان و همچنين مسافران براي افزايش كاربري اسكله لافت درصدد هستيم با همكاري گمرك با ايجاد تسهيلات بيشتر در آينده طرح حمل و نقل كالاي مسافري و ترانزيت كالا را از طريق اسكله لافت اجرا كنيم.