اعلام جرایم و مجازاتهای کنکورهای سراسری / جزئیات تخلفات یکسال گذشته

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هیئت تخلفات کنکور در یکسال گذشته با پرونده های سنگینی مواجه بودیم که البته تعداد آنها نسبت به سال گذشته کمتر شده بود. بخشی از جرایم را داوطلبان ناخواسته انجام می دهند اما بر اساس قانون متخلف محسوب می شوند و بخشی نیز تعمدی است.

وی اظهار داشت: در جلسه آزمونهای سراسری یکی از جرایم، یادداشت برداری از سئوالات است که سال گذشته داوطلبان متخلف در این زمینه مجرم شناخته شده و از آزمونهای سراسری به مدت 3 سال محروم شدند. سال گذشته در کنکور کارشناسی ارشد برخی داوطلبان بدین وسیله متضرر شدند.

موبایل و جرائم سنگین در کنکور

رئیس سازمان سنجش آموزش گفت: به همراه داشتن موبایل سر جلسه آزمون نیز یکی دیگر از مواردی بود که در آزمون سال گذشته کنکور ارشد برخی داوطلبان را از آزمون محروم کرد. بر اساس مقررات موبایل خاموش محرومیت از آزمون همان سال و موبایل روشن که در جلسه آزمون نیز زنگ خورده باشد، 4 تا 5 سال محرومیت از آزمونهای سراسری را به دنبال دارد.





دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش

محرومیت داوطلبانی که شخص دیگری به جای آنها در آزمون شرکت می کند

وی جایگزینی افراد برای شرکت در جلسه آزمون کارشناسی ارشد را نیز یکی دیگر از موارد محرومیت از آزمون و مجرم شناخته شدن داوطلب عنوان کرد و اظهار داشت : در شرایطی که فرد دیگری به جای داوطلب واقعی در جلسه آزمون حاضر باشد تا 5 سال محرومیت از آزمون برای داوطلب و تا 10 سال محرومیت برای فرد جایگزین در نظر گرفته می شود.

ماشین حساب و محرومیت چند ساله از کنکور

پورعباس با تأکید بر اینکه به همراه داشتن ماشین حساب در جلسه آزمون ممنوع است به مهر گفت: در صورت مشاهده ماشین حساب در جلسه کنکور، داوطلب علاوه بر محرومیت از آزمون همان سال در برخی موارد از آزمونهای 2 تا 3 سال آینده نیز محروم می شوند.

وی اضافه کرد: تعداد کل متخلفین در آزمونهای سراسری سال گذشته کشور به 500 مورد نمی رسد. در این زمینه در حدود 200 تا 300 پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: محرومیت از آزمون برای داوطلبان متخلف، در مورد تمامی آزمونهای سراسری کشور اعم از کنکورهای سازمان سنجش، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت صدق می کند.