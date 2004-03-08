مديريت زمين يكي از بحثهاي كليدي در بخش ساخت و ساز است

يك كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به محورهاي اساسي مورد بحث در زمينه ساخت و ساز در كشور گفت: مقاوم سازي، بي هويتي موجود در معماري و شهرسازي ، ارائه سياستهاي كارآمد در بخش زمين بايد ازاولويتهاي اساسي مورد بررسي در مجلس هفتم در بخش ساخت و ساز باشد.

مهيار اردشيري مقاوم سازي ساختمانها را يكي از الزامات بخش ساخت و ساز دانست و افزود: بايد رويكرد مقررات وضوابط ساخت و ساز در كشور به گونه اي بررسي شود كه ضرورت نياز به مقاوم سازي در ساخت و سازها خود به خود بوجود آيد.

وي بي هويتي موجود در معماري و شهرسازي كشور را از مشكلات موجود در سيماي شهرها ذكر و تاكيد كرد: شهرها و ساختمانها انعكاس دهنده هويت ملي و محلي جامعه هستند و امروز با توجه به جهاني شدن و فناوريهاي جديد حفظ اين عناصر در ساخت و سازهاي آينده بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي سياستگذاريهاي زمين و مديريت زمين را يكي از بخشهاي كليدي ساخت و ساز در كشور دانست و گفت: سياستهاي زمين به لحاظ تاثيري كه در بخش زمين و اقتصاد و تعديل قدرت در جامعه دارد مي تواند در چارچوب سياستهاي دولت اتخاذ شود.

اردشيري افزايش عرضه زمين، كاهش يا اصلاح تقاضا و اصلاح وعملكرد بازار زمين را از موارد مورد بررسي در بحث مديريت زمين دانست.

وي تاكيد كرد: جستجو براي ارائه راهكارهايي در زمينه امكان دسترسي قشرهاي كم درآمد جامعه به زمين بايد يكي از اولويتهاي اساسي دولت در اين بخش باشد.

به گفته وي، در حال حاضر علاوه بر قشرهاي كم درآمد جامعه ، سازمانهاي مرتبط نيز به زمين دسترسي ندارند به طوري كه حتي توانايي لازم را براي اجراي وظايف خود از جمله احداث پاركها و فضاهاي سبز هم ندارند.







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