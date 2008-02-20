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۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۸

طلاق آسان شده است/ بی توجهی به امر مشاوره در دادگاههای خانواده

طلاق آسان شده است/ بی توجهی به امر مشاوره در دادگاههای خانواده

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان معتقد است،آموزش ها و راه حل هایی که برخی وکلا و کارشناسان به جهت تسریع در جدایی پیش پای زوجین می گذارند، به گونه ای طلاق را در جامعه آسان کرده است.

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از عدم برنامه ریزی جهت جلوگیری از روند افزایشی طلاق در جامعه گفت: اقدامات پیشگیرانه ای که در خصوص جلوگیری از روند افزایشی طلاق انجام می شود به هیچ عنوان کافی نیست.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان تصریح کرد : در دادگاهها به جای توجه به امر مشاوره، بیشتر به مسائل حقوقی و قضائی و اختلافات زوجین پرداخته می شود ، و به گونه ای این امر باعث شده تا زوجین مراجعه کننده به دادگاه به سمت طلاق سوق داده شوند.

اسحاقی گفت: متاسفانه در سیستم قضائی ، برخی وکلا و مشاوران برای زودتر جدا شدن زوجین راه حل هایی را آموزش می دهند و حتی به زوجین و به خصوص زنان یاد می دهند که از حق و حقوق خود بگذرند تا زودتر طلاق بگیرند و این در حالی است که این امر فقط باعث تضییع حقوق آنان می گردد.

 معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان ، با تاکید بر اینکه باید به دنبال برنامه ریزی اصولی در جهت توقف روند افزایشی طلاق در جامعه باشیم خاطر نشان کرد: بی توجهی به اقدامات پیشگیری در این خصوص باعث تشدید این معضل در جامعه خواهد شد و مهار آن در چنین وضعیت به طور حتم مشکل تر خواهد شد.
کد مطلب 642110

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