اجرای آزمایشی طرح مطالعات تعیین محدوه ترافیک در ارومیه به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه مقرر شد طرح محدوده ترافیکی ارومیه در محدوده مرکزی ارومیه از پانزدهم تا 29 اسفندماه به صورت آزمایشی اجرا شود.

این طرح با هدف ایجاد زمینه مناسب جهت کاهش تقاضای ترافیک موتوری کم سرنشین به داخل محدوده مرکزی شهر، ایجاد زمینه مناسب برای استفاده نکردن غیر اصولی از ظرفیتهای شبکه سواره و پیاده در محدوده، اصلاح جزئی شبکه و تقاطعهای موجود در محدوده و حاشیه محدوده جهت افزایش ظرفیتهای موجود، مدیریت حمل و نقل همگانی تقویت سیستم حمل و نقل همگانی، جلوگیری از آلودگی شهر با کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری در محدوده مرکزی شهر ارومیه اجرا می شود.

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به اینکه ترویج و فرهنگ استفاده ناوگان حمل و نقل عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی کلید اصلی حل معضل ترافیکی در کلانشهرهاست، گفت: ساماندهی، بهسازی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی از برنامه های جدی دولت در همین راستاست که در همین زمنیه اعتبارات ویژه در آذربایجان غربی اختصاص یافته است.

محمد باقر داریانی افزود: خارج کردن شهر از حالت تک قطبی و انتقال مراکز جاذب و عامل سفر به سایر نقاط شهری در کاهش بار ترافیکی به داخل محدوده مرکزی از دیگر برنامه های دولت در کلان شهر ارومیه است و مدیریت شهر نیز در صدور مجوزها به اماکن جاذب سفر به این مناطق باید دقت کافی را داشته باشد.

در این جلسه اعضا در خصوص مشکلات ناشی از ساخت سه چرخه ها در شهر بوکان و مشکلات ناشی از تردد آنها در شهرهای مختلف استان، ایجاد تقاطع های غیر همسطح و تشکیل کمیته تخصصی ترافیک در ارومیه بحث و تبادل نظر کردند.