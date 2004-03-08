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۱۸ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۵۴

با نزديك شدن تعطيلات عيد :

نيروي انتظامي براي جلوگيري از سرقت منازل در ايام نوروز هشدار داد

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به جلوگيري از سرقت منازل در ايام نوروز با توجه به مسافرت شهروندان در اين ايام هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس گزارش مركز اطلاع رساني ناجا شهرونداني كه اقدام  به مسافرت در ايام نوروز مي كنند تا حد امكان از بيان ميزان اموال و دارايي خود نزد افرادي كه اعتماد كافي به آنان ندارند خودداري كنند و در صورتي كه خانه هاي خالي از سكنه و نيمه ساز وجود دارد از منزل خود مراقبت بيشتري كنند .

بر اين اساس مسافران نوروزي بهتر است از همسايگان يا اقوام مورد اطمينان خود بخواهند در ايام مسافرت از منزل ايشان مراقبت كنند و از آنان بخواهند در صورت مشاهده اتومبيل ، موتور سيكلت  و افراد مشكوك  پيرامون منزل خود بي تفاوت نباشند و موضوع را به سرعت به مراكز پليس 110 اطلاع دهند .

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ازمردم خواسته است به منظور حفاظت بيشتر از منزل واموال خود از قفلهاي ايمني شب بند استفاده كنند و در موقع خالي بودن منزل از روشن گذاشتن لامپ يك اتاق به مدت طولاني و مستمر خودداري كنند و تا حد امكان از كليدهاي زمان دار خوددكار استفاده كنند يا از افراد معتمد خود بخواهند روشنايي داخل منزل را در هنگام شب تغيير دهند .

مركز اطلاع رساني ناجا همچنين  تاكيد كرده است  شهروندان در ايام نوروز به تلفنهاي بي وقت و بي مورد بي توجه نباشند و آن را زنگ خطر تلقي كنند ،  در عين حال تا حد ممكن منزل خود را براي مدت طولاني ترك نكنند ، از قرار دادن وسايل با ارزش در حياط خودداري كنند و به هنگام ترك منزل پرده ها و كركره ها را به طول كامل نكشند آنان را همان حالت عادي نگهدارند .

کد مطلب 64214

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