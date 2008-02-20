همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران در کرج آغاز به کار کرد

دبیر این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش توسط انجمن مهندسی آبخیزداری ایران و قطب علمی مدیریت پایداری حوزه های آبخیز دانشگاه تهران با همکاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور برگزار می شود.

حسن احمدی افزود: هدف از برگزاری همایش یادشده توجه به حوزه های آبخیز کشور، تعیین جایگاه و نقش علم مهندسی آبخیزداری و مدیریت حوزه آبخیز در نیل به اهداف توسعه پایدار، ایجاد فضای تعامل و همکاری جامعه علمی با آبخیزنشینان و دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعات علمی بین کارشناسان، محققان و... با بخش اجرا و تحقیقات مراکز مهندسی آبخیزداری کشور است.

احمدی درخصوص اهمیت برگزاری چنین همایشهایی یادآور شد: رشد بی رویه جمعیت و صنعتی شدن جوامع باعث بی توجهی انسان به سرمایه های اصلی حیات چون آب، خاک و گیاه شده است و بر همین اساس جوامع به دلیل افزایش اثرات مخرب سیلابها، خشکسالیها و ... هزینه های سنگینی در این زمینه پرداخته است و این مهم ضرورت بررسی موضوع مدیریت منابع طبیعی، ارتقاء سطح رفاه آبخیزنشینان و شکل دهی مدیریت علمی در دستگاه های پژوهشی و اجرایی کشور را افزایش می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران 572 مقاله در محورهای آبخیزداری و توسعه پایدار، آبخیزداری و محیط زیست، آبخیزداری و منابع آب و خاک، آبخیزداری و آمایش سرزمین، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع طبیعی، آبخیزداری و توسعه روستایی و ... به دبیرخانه ارسال شده است که از این تعداد 264 مقاله پذیرفته شده است.

این همایش از امروز آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد.