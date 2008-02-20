20 درصد افراد جامعه گرفتار اختلالات خواب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ، اختلالات خواب از جمله شایعترین عوارض و بیماریهایی است که بیش از 20 درصد افراد جامعه را درگیر نموده است، به همین منظور انجمن علمی پزشکی خواب ایران با هدف ارتقا سطح دانش عمومی خصوصا جامعه پزشکی و به منظور تبادل نظر درباره آخرین یافته های تشخیصی درمانی یکی از مهمترین اختلالات خواب یعنی وقفه تنفسی حین خواب اقدام به برگزاری همایش های یکروزه نموده است.

در همین رابطه سومین سمینار سال جاری با عنوان "آخرین روش های تشخیصی و درمانی وقفه تنفسی حین خواب " در تاریخ سوم اسفند ماه برگزار می شود.