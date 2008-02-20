تولید یک میلیون و 300 هزار پلاک جدید املاک مسکونی و تجاری پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیرعامل شرکت علائم راهنمایی و فنی شهرداری تهران ( عرف ایران ) با اعلام این مطلب اظهار کرد: رنگ پلاک های جدید املاک پایتخت آبی در نظر گرفته شده و طرح تعویض پلاک ها با نظارت سازمان زیبا سازی شهرداری تهران انجام و نمونه های اولیه آن نیز به مرحله تولید رسیده است.

مهندس فضل الله اسلامی با اشاره به اینکه معابر شهری تهران در طرح استقبال از بهار ایمن سازی می شو ند ، فزود: طرح تعویض پلاک ها با هدف زیبا سازی نمای ساختمان ها، خواناتر کردن پلاک ها ، افزودن کدپستی 10 رقمی و درج کد شناسایی ملک به منظور دسترسی ساده تر سیستم های خدماتی اجرا می شود.

مدیر عامل شرکت عرف ایران با اشاره به دوام بالای پلاک های جدید در مقابل نور آفتاب و بارش های جوی ، اضافه کرد: جنس پلاک ها از آلومینیوم است و برای دیده شدن در شب در آنها شبرنگ به کار رفته است.

اسلامی در بخش دیگری ازسخنان خود از آمادگی شرکت عرف ایران برای اجرای طرح استقبال از بهار خبر داد و تصریح کرد: به این منظور تعمیر ونگهداری گاردریل بزرگراه ها، اصلاح وضعیت ایمین و بازنگری خروجی بزرگراه ها و ایمن سازی و رفع نقص بشکه های ایمنی در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی در پایان با تاکید بر آمادگی شرکت عرف ایران به منظور پاسخگویی به درخواست شهرداری ها مناطق در زمینه تجهیز معابر به امکانات ترافیکی ، خاطرنشان کرد: برسی و ترمیم ضربه گیرهای نصب شده در بزرگراه ها و نیز بازنگری و تصحیح خط کشی معابر به ویژه خط کشی کانال های عابر پیاده ، از جمله اقدامات پیش بینی شده به منظور تامین و حفظ ایمنی شهروندان به شمار می آیند.