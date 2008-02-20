به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: ما زنان مسلمان درسالی که به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیده شده است گرد هم آمده ایم، تا با اتخاذ اصولی واحد و سیاستی مشترک در جهت تحقق عملی وحدت، براساس آرمانهای الهی و بر محور قرآن کریم و سنت رسول الله، در دنیای تشنه عدالت و حقیقت طرحی نو در اندازیم.



این بیانیه می افزاید: ما زنان مسلمان بر آنیم تا با رویکردی جدید به ارزشها و اصول اسلامی با ارائه الگوهای قرآنی و راهکارهای تحقق اسلام ناب، زمینه کاهش آلام و افزایش آرامش خانواده به ویژه زنان و کودکان را فراهم آوریم.



در نخستین بند از این بیانیه آمده است: توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و تغییرات سریع ارزشها و هنچارهای فرهنگی، تحت تأثیر تفکر لیبرالیستی، بر ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فعالیت های فرهنگی و تربیتی تأکید می نمائیم و برای نیل به این مقصود لازم می دانیم مجموعه مصوبات تهیه شده در نظامهای اسلامی در عناوین منشور حقوق و مسئولیتهای زنان مسلمان مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی ایران سال 1383، منشور حقوق خانواده مصوب کمیسیون زنان و خانواده مجمع تقریب و امداد اسلامی قاهره سال 2007، میثاق حقوق کودک که مبتنی بر زیر ساختهای تفکر اسلامی بوده و از سوی اندیشمندان و متفکران کشورهای اسلامی تهیه شده است؛ و به مثابه زمینه ساز وحدت اصول و مبانی رفتاری در جوامع تلقی شود. لذا خواهان بحث و تبادل نظر در محورهای این اسناد وبررسی های کارشناسی برای رسیدن به سندی واحد و مورد اتفاق همه جوامع اسلامی هستیم .



بیانیه فوق می افزاید: در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب، تقویت روح ایمان و تقوی در انسانها به عنوان زیربنای تغییرات رفتاری ضروری است و آثار سازنده آن در ایجاد تحکیم و تعالی خانواده غیر قابل انکار است. زیرا در خانواده های متعالی است که نیروی انسانی رشید، آگاه، متعهد و فرهنگ ساز تربیت می شود و تمدنهای بزرگ را بوجود می آورند. لذا بر کلیه دولتهای اسلامی و سازمان کنفرانس اسلامی و مسلمانان فرهیخته چهان است که تمام کوشش خود را در ارتقای ایمان رشد، معنویت و توسعه امکانات جهت تشکیل، تحیکم و تعالی خانواده ها به کار گیرند.



در ادامه این بیانیه آمده است: ما زنان مسلمان بر ضرورت اجلاسهای مستمر منطقه ای و بین المللی تأکید می نماییم تا با استمرار ارتباطات و تبادلات فرهنگی و نهادینه شدن فعالیتهای علمی و علمی ، زمینه ایجاد مجامع فراملی فراهم گردد. برای دستیابی به این مهم، از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم تا با تشکیل دبیرخانه دائمی اجلاس و زمینه ارتباطی منسجم با سازمان کنفرانس اسلامی در جهت تشکلهای علمی فرهنگی زنان مسلمان جهان اقدام کند.



شرکت کنندگان در همایش "زنان مسلمان اندیشمند" در بخش دیگری از بیانیه پایانی همایش آورده اند: از سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه دول اسلامی که به ارتقاء فرهنگ و رشد و توسعه نیروی انسانی ملل مسلمان می اندیشند و بر نقش محوری زنان در تحول فرهنگها اذعان دارند، می خواهیم با تقویت و توسعه ارتباطات علمی در سطوح مختلف حوزوی و دانشگاهی و تبادل نیروی اسلامی متفکر و پویا زمینه ایجاد کرسیهای مشترک نظریه پردازی و تولید علم را فراهم آورند .