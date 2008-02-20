نتایج دوره های کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: ثبت نام پذیرفته شدگان در دوره های کاردانی پیوسته و ناپیوسته هفتم و هشتم اسفند ماه جاری در واحدها و مراکز دانشگاهی انجام می شود.

دکتر ناصر اقبالی در مورد مدارک لازم برای ثبت نام در دوره های کاردانی گفت: پذیرفته شدگان در هنگام ثبت نام باید اصل شناسنامه و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن، اصل و یک برگ تصویر از کارت ملی، شش قطعه عکس 4×3 (برای مشمولان 12 قطعه عکس) و مدرکی که وضعیت نظام وظیفه عمومی برادران را مشخص سازد به همراه داشته باشند.

وی در ادامه افزود: علاوه بر مدارک گفته شده، پذیرفته شدگان آزمون کاردانی ناپیوسته لازم است برای ثبت نام، تصویر و اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام قدیم متوسطه و یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و پذیرفته شدگان آزمون کاردانی پیوسته، اصل دیپلم نظام جدید متوسطه در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش یا گواهی گذراندن 96 واحد درسی در شاخه های فوق الذکر یا اصل دیپلم هنرستانی نظام قدیم را ارائه دهند.