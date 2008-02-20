برنامه دومین دوره مسابقات ووشو بین المللی تهران اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، از میان تیم های خارجی شرکت کننده در این رقابتها تاکنون ازبکستان وارد تهران شده و سایر تیم ها نیز طبق برنامه فردا وارد تهران خواهند شد. طبق اعلام کمیته برگزاری وزن کشی مسابقات از فردا پنجشنبه در هتل البرز برگزار انجام خواهد شد.

جلسه هماهنگی سرپرستان تیم ها و قرعه کشی مسابقات نیز صبح جمعه در هتل مذکور برگزار می شود. ضمن اینکه رقابتها در دو بخش تالو و سانشو با برگزاری مراسم افتتاحیه از ساعت 16 در سالن شهید افراسیابی آغاز می شود.

روزهای شنبه و یکشنبه هم مسابقات در هر دو بخش صبح و عصر انجام و عصر یکشنبه مسابقات خاتمه پیدا خواهد کرد. دومین دوره رقابتهای بین المللی ووشو جام پارس از روز جمعه به مدت سه روز در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.